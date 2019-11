Elon Musk afirma que para construir la primera ciudad sostenible en Marte se necesitarán 1000 Starships y 20 años

Ya conocemos a Elon Musk y su optimismo al momento de hacer planes y fijar fechas. Recientemente, Musk tuvo ganas de contestar a varios de sus seguidores en Twitter y ofrecer algunos detalles de sus planes dentro de SpaceX, donde aprovechó para ofrecer un vistazo a lo que tiene en mente para su ambiciosa llegada a Marte.

Se trata de una visión a largo plazo, pero que resulta interesante porque nos abre un poco a la mente de Musk y sus planes para los próximos años. Y es que no estamos hablando de los primeros viajes tripulados, sino de la conquista del planeta rojo y la llegada de seres humanos para instalar las primeras ciudades habitables y sostenibles.

Un plan sumamente optimista y ambicioso a largo plazo

Esta semana, durante un evento de la Fuerza Aérea de EE.UU. en California, Elon Musk mencionó que el coste total de un lanzamiento de Starship representará aproximadamente 2 millones de dólares. Ya en Twitter, Musk asegura que estos costes son sumamente bajos si se considera que el objetivo a largo plazo es que dichos lanzamientos sirvan para crear una ciudad sostenible en Marte.

Cuando se le preguntó cuántas Starship necesitaría para llevar a cabo este objetivo de crear la primera ciudad marciana, Musk contestó que sus estimaciones son de aproximadamente 1.000 lanzamientos de naves Starship, que servirían para transportar carga infraestructura y tripulación a Marte.

A thousand ships will be needed to create a sustainable Mars city — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2019

Según Musk, todo este proyecto se realizaría en un periodo de 20 años, ya que la alineación planetaria sólo permite realizar vuelos a Marte desde la Tierra una vez cada dos años.

So it will take about 20 years to transfer a million tons to Mars Base Alpha, which is hopefully enough to make it sustainable — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2019

Musk también aprovechó para hablar de sus planes a corto plazo, refiriéndose a la capacidad de transportar carga de Starship, y cuyo diseño permitiría maximizar su reutilización para hacer hasta tres viajes diarios. Es decir, Musk pronostica que en unos años tendrán la capacidad de realizar más de 1.000 vuelos al año por nave, que se traducen en el envío de más de 10 millones de toneladas a la órbita por año, en el mejor de los escenarios.

If we build as many Starships as Falcons, so ~100 vehicles & each does 100 tons to orbit, that’s a capacity of 10 million tons of payload to orbit per year — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2019

De acuerdo a las cifras de Musk, hoy día se cuenta con una capacidad total de carga útil de sólo 500 toneladas al año, contando todas las naves de carga actualmente en funcionamiento. Por lo que estamos hablando de un salto sumamente importante en capacidad de enviar carga al espacio, que probablemente superará a la demanda actual. Sin embargo, Musk cree que toda esta demanda se incrementará con el paso de los años, cuando tengamos bases lunares y lleguen los viajes a Marte.

A grandes rasgos, se trata de una visión sumamente optimista y ambiciosa, muy en la línea de Musk, quien ya ha demostrado que no es imposible a pesar de algunos cambios, retrasos y fallos en las fechas. Pero vamos, tiene la mira puesta en un objetivo y piensa realizarlo.