Problemas para Artemis I: la NASA retrasa una prueba crítica del SLS por complicaciones técnicas

La NASA ha suspendido una prueba crítica del gigantesco Space Launch System (SLS). El domingo, la agencia espacial estadounidense tenía planeado cargar de combustible el cohete y hacer una cuenta atrás, dos procedimientos que se replicarán el día del lanzamiento de la esperada misión Artemis I, pero ha tenido que retrasar su cronograma debido a complicaciones técnicas. Volverá a intentarlo más tarde este lunes.

Antes de que empezara el proceso de carga de 700.000 galones de oxígeno líquido e hidrógeno líquido al SLS, la NASA descubrió que el sistema de lanzador móvil había perdido capacidad de presurización. El fallo, según explica la agencia en el blog del Programa Artemis, radicaba en un sistema de ventiladores vital para la seguridad el cohete, que se utiliza para la presurización y evita la entrada de gases peligrosos.

Tras detectar el mencionado fallo, los equipos de la NASA llegaron a la conclusión de que el personal no podía trabajar de forma segura con la carga de los propulsores en la etapa central del cohete y la etapa de propulsión criogénica provisional (ICPS). "Los equipos se reunirán para determinar los próximos pasos y establecer un plan de avance. El siguiente intento para llenar el tanque será el lunes 4 de abril", dijo la agencia.

"Mission Management Team "Go” to Proceed with Artemis I Wet Dress Rehearsal"

