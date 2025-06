Un objeto nunca visto en la Vía Láctea está emitiendo ondas de radio con rayos X exactamente cada 44 minutos

La Vía Láctea sigue presentándonos nuevos misterios a través del telescopio. Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto un objeto, hasta ahora desconocido, que emite ráfagas potentes de radio con una precisión de relojero. Pero lo más extraño de todo es que sabemos que van acompañadas de rayos X.

Contexto. Uno de los fenómenos cósmicos de moda en las revistas de astronomía son los objetos transitorios de radio de largo periodo (LPRT), cuya comprensión está aún en pañales. Desde 2022 se han identificado apenas 10, que antes se pasaban por alto o eran confundidos con otros objetos celestes.

Los LPRT emiten ráfagas de ondas de radio de forma periódica, pero con intervalos mucho más largos (de minutos u horas) que los púlsares tradicionales, que suelen tener periodos de segundos o milisegundos.

El avance en la tecnología de los radiotelescopios ha abierto una ventana al universo transitorio que permite a los astrónomos identificar LPRTs más fácilmente. Uno de los radiotelescopios más potentes es la matriz australiana ASKAP, que consta de 36 antenas parabólicas de 12 metros de diámetro actuando como un único instrumento de 4.000 metros cuadrados.

Doble sorpresa. Los astrónomos acaban de añadir una nueva capa de complejidad al mundo de los LPRTs con el descubrimiento de ASKAP J1832-0911, un objeto que emite potentes explosiones de ondas de radio. Sus pulsos duran dos minutos y se repiten cada 44 minutos y 12 segundos.

El hallazgo es de por sí importante porque es apenas el décimo LPRT descubierto y sitúa al nuevo objeto entre las 30 fuentes de radio más brillantes del cielo. Pero la sorpresa llegó al cruzar los datos con observaciones del telescopio espacial de rayos X Chandra de la NASA.

Chandra había observado la misma área del cielo nocturno al mismo tiempo que ASKAP (lo que los científicos han comparado con "encontrar una aguja en un pajar"). El observatorio descubrió emisiones de rayos X procedentes del mismo punto y con el mismo ciclo de 44 minutos y 12 segundos. Es la primera vez que se un LPRT emitiendo ondas de ambas frecuencias.

Líneas colapsadas. ASKAP J1832-0911 se encuentra a unos 15.000 años luz de la Tierra, en una región muy poblada de nuestra galaxia. Esta ubicación dificulta enormemente su estudio en otras longitudes de onda, porque hay muchísimos objetos que podrían estar oscureciéndolo, y una inmensa cantidad de polvo que bloquea nuestra línea de visión.

Las búsquedas en infrarrojo tampoco han arrojado resultados, aunque la esperanza está puesta en futuras observaciones con el telescopio espacial James Webb. A diferencia de otros LPRTs que parecen "encenderse" y "apagarse" de forma intermitente, el objeto ha estado activo durante los 10 meses que ha durado la observación, aunque con un brillo variable.

La pregunta del millón. ¿Qué es exactamente ASKAP J1832-0911? Hay muchas teorías sobre qué tipo de objeto podría estar produciendo señales tan regulares y energéticas. Este objeto es diferente a todo lo que hemos visto antes, pero los investigadores no creen que sea una civilización extraterrestre enviando mensajes porque los espectros de emisión son demasiado amplios.

En cambio, barajan dos principales sospechosos. El primero es un magnetar anciano: una estrella de neutrones con campos magnéticos increíblemente potentes en su última etapa de vida, posiblemente orbitado por otra estrella.

El segundo es una enana blanca ultramagnetizada: el remanente de una estrella de masa baja al final de su evolución, con un campo magnético excepcionalmente fuerte y una estrella compañera. Pero para que esta teoría encaje, la enana blanca necesitaría el campo magnético más intenso jamás detectado en una de su clase, superando los 5×109 Gauss.

No sabemos nada. "Encontrar un objeto así sugiere la existencia de muchos más", dice Nanda Rea, coautora del estudio y profesora del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC) en España. "El descubrimiento de su emisión transitoria de rayos X abre nuevas perspectivas sobre su misteriosa naturaleza".

Este descubrimiento no solo añade un nuevo misterio a la lista de cosas que no entendemos del universo. También sugiere que los LPRTs, de los que apenas conocemos 10, son más energéticos de lo que se pensaba. La caza para encontrar más objetos como este y descifrar su origen no ha hecho más que empezar.

Imagen | NASA

