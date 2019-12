En un nuevo accidente, uno de los propulsores de un cohete cae y derriba un edificio tras su lanzamiento en China

A finales de noviembre, China lanzó un cohete Long March 3B desde su Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang, cuyo objetivo era poner un par de satélites en órbita. El lanzamiento y el envío de los satélites fue un éxito. Sin embargo, no todo salió bien, ya que uno de los propulsores cayó en una zona rural del centro sur del país, lo que provocó el derrumbe de un edificio y otros daños.

No es la primera vez que esto ocurre, y es que los tres principales puertos espaciales de China se encuentran rodeados de zonas pobladas, lejos de las costas. La razón de esto es poder reducir costes, ya que así todos los lanzamientos se dirigen hacia el este y requieren menos combustible para llegar al espacio. Pero esto significa que sobrevuelen algunas poblaciones con todos los riesgos que esto conlleva.

This is the aftermath downrange following a Chinese Long March 3B launch from Xichang early Saturday. And that yellow smoke is very toxic hypergolic propellant. Source: https://t.co/VEh5X8Ors0 pic.twitter.com/22IVIpyJOk