La NASA y SpaceX anuncian la fecha para el histórico primer vuelo tripulado de su nave Crew Dragon con destino a la ISS

La NASA por fin dejará de depender de los rusos para enviar astronautas al espacio. Jim Bridenstine, actual administrador de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), ha anunciado que el próximo 27 de mayo se llevará a cabo la primera misión tripulada de la Crew Dragon, la nave desarrollada por SpaceX que pretende convertirse en el inicio de los viajes tripulados comerciales al espacio.

Después de varias pruebas con éxito, la Crew Dragon parece estar preparada para enviar a dos astronautas al espacio y poner fin a la dependencia de los EE.UU de la cápsula rusa Soyuz.

A principios de enero, Elon Musk apuntaba a los meses de abril-junio como fecha posible para el histórico lanzamiento. Ahora ya conocemos la decisión final, será el posible 27 de mayo. Una fecha que se rumoreó inicialmente para el pasado 7 de mayo.

Los astronautas de SpaceX, Bob Behnken y Doug Hurley, serán los tripulantes de la misión Demo-2: un vuelo con destino a la Estación Espacial Internacional (ISS) y donde se utilizará un cohete Falcon 9 de Space X. El despegue se realizará desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida. Mismo punto de partida que el último lanzamiento de los transbordadores espaciales de la NASA, en 2011.

BREAKING: On May 27, @NASA will once again launch American astronauts on American rockets from American soil! With our @SpaceX partners, @AstroDoug and @AstroBehnken will launch to the @SpaceStation on the #CrewDragon spacecraft atop a Falcon 9 rocket. Let's #LaunchAmerica 🇺🇸 pic.twitter.com/RINb3mfRWI