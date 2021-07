El museo de astronomía más grande del mundo abre en Shanghái: la nueva atracción china son 39.000 metros cuadrados dedicados al espacio

El gigantesco Museo Astronómico de Shanghái se compone de tres estancias: Oculus, Esfera y Cúpula Invertida, simbolizando la instrumentación del seguimiento del Sol, la Luna y las estrellas. Estamos ante una colosal estructura de casi 39.000 metros cuadrados, diseñada por Ennead Architecs e inspirada parcialmente por la obra de 'El problema de los tres cuerpos' de Liu Cixin.

Es el museo de astronomía más grande del mundo y esta semana ha abierto al público. Dentro podremos encontrar desde un telescopio solar de 23 metros hasta una enorme pantalla IMAX, pasando por todo tipo de zonas para educar a los asistentes en la exploración espacial.

Según explican los diseñadores del edificio, la compleja forma se forma a partir de tres arcos superpuestos, simbolizados como una celebración del "continuo espacio-tiempo" y como representación de la "visión moderna" que tiene China del espacio. Sea como sea, este imponente museo es el más grande dedicado exclusivamente a la astronomía. Tras varios años de construcción y algo de retraso, pues estaba planeado para abrir en 2020, el Museo Astronómico de Shanghái ya se puede visitar en la capital económica de China.

People visit the Shanghai Astronomy Museum, as the world's largest planetarium in terms of building scale opened to the public on Sunday. #museum pic.twitter.com/69CFHsjxp8