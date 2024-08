Llegan las Perseidas: guía rápida para saber dónde, cómo y cuándo disfrutar de la gran lluvia de estrellas del verano

Ya está aquí. Este es el fin de semana por excelencia para los astrónomos aficionados del mundo: los días grandes de las Perseidas.

¿Cuándo son las Perseidas? Aunque es posible verlas está entre el 17 de julio y el 24 de agosto, lo cierto es que el cenit anual ocurre cada año entre el 11 y el 13 de agosto. Concretamente, según el Instituto Geográfico Nacional de España, el máximo de las Perseidas de 2024 se producirá el día 12 de agosto entre las 15 y las 18 horas de tiempo oficial peninsular.

Es decir: el punto álgido será a plena luz del día.

No obstante, no es especialmente problemático en España. Aquí el mejor momento para verlas será las horas previas al amanecer del 12 y el 13 de agosto. No solo porque la Luna se retirará en torno a la media noche; sino porque, como explicábamos, al principio de la noche estaremos en el lado “posterior” de la Tierra y los meteoroides deberán tener una velocidad orbital mayor que la de nuestro planeta para alcanzarnos.

Después de la medianoche, nos iremos posicionando hacia el lado "de avance" de la Tierra y "cualquier partícula que se encuentre a lo largo de nuestra trayectoria orbital entrará en la atmósfera a 11-72 km por segundo". O sea, casi cualquier cosa se verá como un meteoro.

¿Dónde verlas? La recomendación habitual es sencilla: desplazarnos a lugares con cielos despejados y poca contaminación lumínica. Y este año tenemos el primer mapa calibrando de alta resolución de la Península Ibérica.

Una vez en el lugar adecuado, la clave está en la constelación de Perseo, una constelación que recuerda una silueta humana con el brazo extendido. Su declinación de 45º al norte hace que en ningún momento se ponga bajo el horizonte si se observa desde España.

Esto es importante porque a veces escoges localizaciones que limitan la visibilidad por esa zona del cielo.

¿Cómo verlas? Lo que hace que las Perseidas reinen sobre el resto de eventos astronómicos del año es que no necesitamos usar ningún tipo de artilugio, prismáticos o telescopio. Basta con sentarse cómodamente y disfrutar de uno de los espectáculos más sencillos y bonitos de la naturaleza.

Imagen | Batuhan Dogan

