Invasión de Perseidas y Superluna Azul: los principales eventos astronómicos de agosto 2024 y dónde se verán

Agosto es un mes raro. Mientras buena parte del planeta se encuentra en pleno período estival y altas temperaturas, otra porción del globo sufre todo lo contrario. En clave astronómica las cosas son muy distintas. Allí arriba siempre hay “festival”. Como siempre decimos, prepara tu equipo, ya sea una simple cámara o telescopio, porque el mes se presenta realmente apasionante.

La Luna pasa a 1°48' de Pollux (mag 1.2)

Empieza el mes observando a la estrella más brillante de la constelación de Géminis (y la 17 del cielo nocturno) pasando por nuestro satélite favorito.

Cuando será: 2 de agosto

Desde dónde se observará: En todo el mundo

Luna Nueva

El momento en que el satélite atravesará su fase menos luminosa.

Cuando será: 4 de agosto

Desde dónde se observará: En todo el mundo

Lluvia de Perseidas

Uno de los momentos más importantes del mes. Las Perseidas vienen del cometa 109P/Swift-Tuttle, y son tan brillantes y abundantes que se han convertido en una de las lluvias de meteoritos más populares.

Cuando será: 12 de agosto

Desde dónde se observará: Coincidiendo con la Luna Cuarto Creciente, se observará mejor desde las latitudes medias del norte: desde allí, el radiante alcanzará su punto más alto a las 22:30 hora local. Por contra, la lluvia no se va a poder ver adecuadamente desde la mayoría del hemisferio sur y latitudes al norte de aproximadamente +60°.

Luna Cuarto Creciente

Evento donde el aumento de la iluminación lunar será ya una constante en cuanto a la visibilidad desde la Tierra, en un camino hacia la Luna llena.

Cuando será: 12 de agosto

Desde dónde se observará: En todo el mundo

Lluvia de meteoros: k-Cygnus

Las denominadas como Kappa Cygnids (κ-Cygnids) son también una lluvia de meteoros episódica con un cuerpo progenitor desconocido. Es conocida por sus ocasionales bolas de fuego brillantes. Por cierto, los brotes periódicos ocurren cada 6-7 años.

Cuando será: 17 de agosto

Desde dónde se observará: En el hemisferio norte, el radiante estará en el cielo durante toda la noche, al igual que el brillante disco lunar. En el sur, el radiante estará bajo sobre el horizonte o debajo de él.

Luna Azul Llena

El evento del mes (con las Perseidas). Además, lo es por varias razones, ya que estamos ante la primera superluna del año, además de entrar en la Luna Azul estacional. En cuanto al origen del nombre, no está claro. Ha estado presente durante mucho tiempo y algunos incluso lo rastrean hasta hace 400 años, cuando significaba algo que nunca podría suceder (de ahí la expresión en inglés "once in a Blue Moon").

Las Lunas azules pueden ser estacionales o calendáricas. En el caso que nos ocupa, es la primera, y significa que es la tercera Luna Llena en una estación astronómica con cuatro Lunas Llenas. Por lo general, cada estación (definida por solsticios y equinoccios) tiene tres meses y tres Lunas Llenas, pero a veces tiene la cuarta Luna Llena (de hecho, la próxima será el 20 de mayo de 2027). Como decíamos, la Luna Llena de agosto también será la primera superluna, es decir, que será de las más cercas (y brillantes) de la Tierra.

Cuando será: 19 de agosto

Desde dónde se observará: En todo el mundo.

Luna Cuarto Menguante

La última fase lunar que tendrá lugar en el mes de mayo.

Cuando será: 26 de agosto

Desde dónde se observará: Desde todo el mundo.

Gran alineación planetaria

Atención, amantes del cosmos, porque estamos ante la próxima alineación planetaria. En la madrugada, seis planetas (Mercurio, Marte, Júpiter, Urano, Neptuno y Saturno) se alinearán en el cielo. Podremos ver a Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno a simple vista, aunque, Mercurio estará más cerca del horizonte y será más difícil de detectar.

En cuanto a Neptuno y Urano, necesitaremos un telescopio de alta potencia. Veamos más de cerca las condiciones para observar los planetas.

Cuando será: 28 de agosto

Desde dónde se observará: En todas partes en las horas de la mañana. Sin embargo, recuerda que el 28 de agosto de 2024 es una fecha general para la mayoría de las ubicaciones alrededor del mundo. La fecha ideal para ver la alineación puede variar dependiendo de tu ubicación.

Lluvia de meteoros: Aurigidas

La tercera y última lluvia de meteoros de agosto es la más pequeña de todas. El cuerpo progenitor de las Aurigidas es el cometa Kiess (C/1911 N1). Recordamos que los estallidos más recientes de Aurigidas se registraron en 2007 y 2019, entonces, la lluvia produjo 30-50 meteoros por hora.

Cuando será: 31 de agosto

Desde dónde se observará: Las Aurígidas favorecen al hemisferio norte, donde su radiante está alto sobre el horizonte. El delgado creciente lunar permanecerá bajo el horizonte durante la mayor parte de la noche. En el hemisferio sur, el radiante es visible 1-2 horas después del atardecer, cerca del horizonte.

Imagen | NASA

