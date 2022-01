Las "intrigantes" huellas de carbono que Curiosity ha encontrado en Marte: qué hipótesis maneja la NASA

Desde que aterrizó en 2012, el rover Curiosity ha estado recolectando muestras de la superficie marciana como parte de su ambiciosa misión de búsqueda de vida. Ahora, tras el análisis de esos sedimentos, la NASA ha anunciado la detección de un tipo de carbono que está asociado a procesos biológicos en la Tierra.

El hallazgo es intrigante porque el carbono es la base química de la vida en nuestro planeta, no obstante, Marte es tan diferente que no se pueden aplicar las mismas reglas ambientales, químicas y físicas. En consecuencia, los científicos han elaborado tres hipótesis que intentan explicar este fenómeno: una biológica, inspirada en la vida terrestre, y dos no biológicas.

¿Cuáles son las hipótesis del carbono en Marte?

La hipótesis biológica dice que una serie de bacterias antiguas situadas la superficie de Marte produjeron una huella de carbono única producto de la liberación de metano del suelo hacia la atmósfera. Tras ese proceso, explican los científicos, la luz ultravioleta transformó el gas en moléculas más grandes y complejas que luego se depositaron en la superficie y se conservaron en la rocas marcianas.

Una de las hipótesis no biológicas sugiere que la huella de carbono podría haber resultado de la interacción de la luz ultravioleta con el gas de dióxido de carbono de la atmósfera marciana. Esto había producido nuevas moléculas que contienen el carbono que se habría asentado en la superficie.

La otra dice que el carbono podría ser el resultado de un evento que se produjo hace millones de años en el que el Sistema Solar atravesó una nube molecular galáctica en su último tránsito por los planetas interiores. Un hipotético Marte en el que había agua se habría enfriado y parte del carbono de la nube se habría depositado sobre los glaciares del planeta.

“Las tres explicaciones se ajustan a los datos”, dice Christopher House, un científico de Curiosity en la sede en Penn State que dirigió el estudio del carbono. No obstante, señala que se necesitan más datos para ir descartando y que de momento no se han encontrado pruebas concluyentes de presencia biológica antigua en Marte.

Cráter Gale, parte de área perforada por Curiosity.

Por su parte, el exinvestigador del laboratorio de química Sample Analysis at Mars (SAM), Paul Mahaffy, dice: “Estamos encontrando cosas en Marte que son tentadoramente interesantes, pero realmente necesitaríamos más evidencias para sostener que hemos identificado vida”.

¿Cómo se analizaron las muestras?

Si todo sale como está planeado, Perseverance traerá a la Tierra una serie de muestras de roca que ha recolectado. Mientras tanto, podemos analizar remotamente la superficie marciana gracias al laboratorio de química Sample Analysis at Mars (SAM), a bordo del Curiosity.

Orificio de perforación Highfield realizado por Curiosity.

SAM utilizó su instrumento Tunable Laser Spectrometer (TLS) para a calentar a unos 850 grados Celsius las 24 muestras recolectadas durante los últimos años. Producto del calentamiento, se lograron medir los isótopos del carbono que revelaron la existencia de carbono-12 y carbono-13.

El carbono es uno de los elementos más abundantes del universo. En la Tierra fluye a través del aire, el agua y el suelo gracias al ciclo del carbono, pero ¿qué es eso de carbono-12 y carbono-13? Para entenderlo, debemos recordar qué son los isótopos.

Los isótopos son átomos que tienen el mismo número de protones pero diferente número de neutrones. Dado que el número atómico es igual al número de protones, y la masa atómica es la suma de protones y neutrones, los isótopos tienen diferente número másico.

Por ejemplo, el carbono-12 es el más abundante de los isótopos estables del carbono. Está conformado por 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones, y es la base para que los seres vivos de la Tierra puedan metabolizar alimentos o para la fotosíntesis.

El carbono-13, por su parte, contiene 6 protones y 7 neutrones, y solo representa el 1,1 % de todo el carbono en la Tierra. Observar la proporción de estos dos isótopos de carbono ayuda a los científicos a saber qué tipo de vida están observando en la Tierra.

Pero este modelo es complicado de aplicar en Marte. El planeta pudo haberse originado con una mezcla de isótopos de carbono diferente a la de la Tierra. Al ser un planeta más pequeño, frío y con una gravedad más débil, este elemento químico podría no estar asociado a la vida.

No obstante, estos últimos hallazgos servirán para comprender mejor cómo son los inusuales ciclos de carbono en el planeta rojo y, eventualmente, saber en si las huellas de carbono identificadas son evidencia de que de que alguna vez hubo vida o no en el planeta rojo.

Imágenes | NASA (1, 2 y 3)

Más información | NASA