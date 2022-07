Houston, tenemos un problema: la NASA pierde el contacto con la sonda CAPSTONE y nadie sabe por qué

El mundo se prepara para ver cómo el ser humano regresa a la Luna gracias al programa Artemis, y para preparar las futuras misiones tripuladas la NASA había enviado estos días la misión CAPSTONE. Esta sonda, un pequeño satélite de 25 kg, se iba a encargar de estudiar la ruta y la órbita más eficientes para las futuras misiones. El lanzamiento fue bien, pero de repente...

Houston, tenemos un problema. La NASA indicaba hace unas horas que el lanzamiento de la misión Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment (CAPSTONE) había ido a la perfección, pero al poco la nave "experimentaba problemas de comunicación mientras estaba en contacto con la Deep Space Network".

En otras palabras: CAPSTONE ha dejado de hablar con la Tierra. La red DSN está formada por diversos observatorios, uno de los cuales está en Robledo de Chabela, Madrid. En estos momentos la NASA indica cómo DSN "está en tareas de mantenimiento".

La NASA intenta recuperar el contacto. El pequeño satélite no está "perdido" como tal y en la NASA aseguran que el equipo de seguimiento tiene datos "sólidos de la trayectoria" del CAPSTONE, algo que se puede comprobar a través del servicio NASA's Eyes on the Solar System. Sus ingenieros están ahora intentando recuperar el contacto con la sonda, aunque de momento no hay novedades.

Hay margen de maniobra. CAPSTONE tenía que realizar una maniobra de corrección de la trayectoria tras la separación de su primera fase, pero según la NASA ese proceso —que normalmente se hubiera producido en estas primeras horas se puede aplazar porque "la misión tiene suficiente combustible".

El plan. El objetivo de CAPSTONE era entrar en una órbita de halo casi rectilínea (NRHO) alrededor de la Luna el 13 de noviembre, lo que iba a ser una prueba de validación muy importante para las futuras misiones del programa Artemis.

Este programa tiene además como uno de sus objetivos establecer una estación espacial llamada Lunar Gateway en la órbita de la Luna que tendrá estancias para los visitantes y un laboratorio.

Hoja de ruta. Se esperaba además que la NASA iniciara la misión Artemis 1 entre el 23 de agosto y el 6 de septiembre con el lanzamiento de un módulo Orion no tripulado. Esa misión permitiría confirmar datos sobre el posible impacto del viaje en el cuerpo humano. Y en algún momento después de 2025, la verdadera misión: volver a poner al ser humano en la Luna.