Guía rápida para saber si ese "asteroide que va a pasar cerca de la Tierra" es tan peligroso como dicen

«Detectan gigantesco asteroide que se acerca peligrosamente a la Tierra», «Un asteroide "potencialmente peligroso" se acercará a la Tierra el 4 de febrero» o «El Asteroide AJ129 2002, cambió curso y velocidad hacia la tierra y la NASA hoy lo catalogó "potencialmente peligroso". Dato importante, llegaria el 4 de Febrero». Estos han sido algunos de los titulares que han aparecido este fin de semana alegrando, supongo, muchos grupos de WhatsApp y páginas de Facebook. No es algo nuevo.

Cada cierto tiempo, la amenaza de un meteorito peligroso invade titulares, redes sociales y conversaciones de bar. Por eso, nos hemos decidido a hacer una guía extremadamente rápida para evaluar si ese asteroide del que todo el mundo habla es tan peligroso como dicen.

Lo que sabemos sobre el 2002 AJ129

Como su propio nombre indica, el asteroide (276033) 2002 AJ129 fue descubierto en 2002, el 15 de enero para ser exactos, por el Observatorio de Haleakala de Hawái. Efectivamente, la noche del 4 de febrero estará en el punto más cercano de su trayectoria: a aproximadamente 4,2 millones de kilómetros de nuestras cabezas. Y,efectivamente, se trata de un asteroide "potencialmente peligroso", pero lo cierto es que eso no tiene mucho mérito: todos los que pasan a menos de 7,5 millones de kilómetros de la Tierra son considerados así.

Sin embargo, en 2002, ya se descartó que fuera a impactar contra nuestro planeta en los próximos 100 años. El Sentry, un sistema de monitorización de impactos de asteroides contra la Tierra, se dedica a localizar todo objeto que tenga cierta probabilidad de golpear la Tierra durante el próximo siglo. El 2002 AJ129 se sacó de la "Tabla de Riesgo de Impacto" del Sentry en 2002. Al rato de descubrirlo, como quien dice.

Para que nos hagamos una idea: el diámetro del asteroide está entre 0,5-1,2 km ("más grande que un rascacielos"); no obstante, para ver como surca el cielo a 34km por segundo, necesitaremos telescopio. Es decir, "potencialmente peligroso" es una clasificación astronómica que poco tiene que ver con su peligrosidad real para la vida en la Tierra. El 2002 AJ129 no es un peligro, lo que no significa que otros asteroides no puedan serlo.

¿Cómo podemos saber si un asteroide realmente peligroso va a impactar contra la Tierra?

Morgan Freeman interpretando al Presidente Beck en 'Deep Impact'

Mi consejo es que, cada vez que se reciba una información avisando del peligro inminente que supone un asteroide concreto, nos preguntemos: ¿Ha abierto esta noticia los titulares de todos los telediarios y noticieros del mundo? ¿Han salido los presidentes y los ministros a explicar el problema y tranquilizar a la población? ¿Llevamos años dedicando miles de millones a proyectos que intenten desviarlo de su órbita? ¿No? Entonces, con todo el dolor de mi corazón, la noticia es mentira.

Lo cierto es que, con nuestra tecnología actual, no podríamos hacer nada para impedir que un asteroide de un tamaño considerable impactara contra la Tierra. El riesgo de que pase algo de esto es minúsculo, pero existe y las consecuencias podrían llegar a ser catastróficas. La atmósfera nos 'defiende' de aquellos cuerpos de menos de 30 metros, pero hay rocas muy grandes ahí fuera.

Si un "asteroide gigantesco estuviera a punto de impactar contra la Tierra", ese sería el tema del día, del mes y de la historia contemporánea del mundo y la humanidad. No hablaríamos de otra cosa. Por eso, los titulares alarmistas no tienen sentido: son atractivos porque explotan un miedo basal producto del cine y la historia, pero recuerdan demasiado a la fábula de 'Pedro y el lobo'. Así que, tranquilos, aún no es el fin del mundo.