La FAA estadounidense supervisará de cerca a SpaceX: tests sin permiso y dos explosiones de Starship han hecho saltar las alarmas

En las últimas semanas SpaceX ha realizado una serie de pruebas con sus prototipos Starship, la nave más grande que jamás han creado. El SN8 y posteriormente el SN9 han alzado el vuelo con éxito, pero también se han estrellado al tratar de aterrizar. Ahora la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha decidido supervisar la investigación que se está llevando a cabo.

El último aterrizaje explosivo del prototipo de Starship en estos últimos días ha llevado a la FAA a supervisar una investigación sobre el incidente. Un portavoz de la FAA indicó a CNN que la investigación "identificará la causa raíz" del accidente y explorará "posibles oportunidades para mejorar aún más la seguridad a medida que se desarrolle el programa".

El incidente en esencia fue la explosión del cohete al tratar de aterrizar. El prototipo despegó y se elevó en el aire sin problema alguno y tal y como estaba planeado. Al tratar de aterrizar sin embargo uno de los tres motores Raptor no se encendió. Esto provocó la desestabilización del cohete y la imposibilidad de frenar a tiempo antes de tocar tierra, lo que a su vez significó la explosión del cohete.

Esta investigación llega también después de que saliesen rumores acerca del test SN8 de SpaceX. Se trata del penúltimo test de la gigantesca nave que, según pudo averiguar The Verge, no cumplió con las regulaciones de seguridad federales. Esto ocurrió el pasado 11 de diciembre de 2020 y el resultado de la prueba fue también una explosión debido a que uno de los motores Raptor no llegó a encenderse a tiempo.

En busca de una exención

Según informó en su momento Reuters, SpaceX buscó antes de la prueba del SN8 tener una exención por parte de la FAA. En otras palabras, buscó que les dejasen hacer lo que quisieran en las pruebas saltándose algunas normas de seguridad impuestas por la administración. Dicha exención fue negada, a pesar de todo, el proceso siguió adelante y el test se realizó.

En consecuencia a esto la FAA pidió a SpaceX que realizara una investigación sobre el accidente. Sobre cómo podría afectar a la seguridad pública en el sitio de lanzamiento de Boca Chica donde se produjo el lanzamiento. Así mismo, se pidieron una serie de correcciones y medidas a tomar para el siguiente lanzamiento, el SN9.

¿Por qué estas preocupaciones de la FAA? A pesar de que SpaceX despeja todo el área de Boca Chica, a unos pocos kilómetros del lugar hay diferentes áreas residenciales con civiles. Más que suficiente para que la FAA esté preocupada teniendo en cuenta que SpaceX estrella cohetes de toneladas de peso repletos de combustible.

Esta intromisión de la FAA no gusta del todo a SpaceX, especialmente a su CEO. Según Elon Musk, bajo estas reglas la humanidad nunca llegará a Marte. No es la primera vez que Elon Musk se revela contra las autoridades, ya lo hizo al abrir la fábrica de Tesla a pesar de las restricciones por COVID-19.

Vía | CNN