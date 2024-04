Hay una fiebre descontrolada por el eclipse del 8 de abril. Este mapa de reservas en Airbnb es el mejor ejemplo

Ni París, ni las Maldivas, ni Tokio, aprovechando que el yen está barato. El destino más codiciado del momento es la franja de totalidad del eclipse solar del 8 de abril. Las reservas han alcanzado niveles nunca vistos por estas fechas, y el mapa de ocupación demuestra que no es casualidad.

En este "mapa de calor", los puntos azules representan niveles bajos de ocupación, mientras que los anaranjados representan una ocupación alta. La fuente es AirDNA, una plataforma que sigue el mercado de alquileres vacacionales en Estados Unidos a partir de los datos de Airbnb y Vrbo.

Los alojamientos están agotados en la mayoría de las ciudades que se encuentran en la banda de totalidad del eclipse, sobre todo para el domingo 7 de abril, el día previo al evento.

Los estadounidenses han decidido perseguir el eclipse como los gatos se tumban en la franja de luz que entra por la ventana, pero en lugar de rayos de sol, han salido en busca de los lugares que se quedarán a oscuras durante tres minutos cuando la Luna cubra por completo el disco solar.

La ocupación es casi total en las grandes ciudades por las que pasa la sombra del eclipse

El analista Jamie Lane ha publicado una comparativa completa de la ocupación en torno al evento. A principios de esta semana, los puntos naranja se concentraban en los lugares costeros y más turísticos de Estados Unidos, pero no fueron días especialmente fuertes para el turismo local porque las vacaciones de primavera (el famoso Spring Break) habían terminado:

A partir del jueves 4 y el viernes 5 de abril, la ocupación empieza a dispararse en la mitad este del país, lo que sugiere que muchas personas planean desplazarse desde lugares remotos hacia la franja de totalidad:

Para el fin de semana, los días sábado 6 y domingo 7 de abril, los alojamientos están agotados en casi toda la franja de totalidad del eclipse, que pasará por los estados de Texas, Arkansas, Misuri, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont y Maine:

El lunes 8 de abril, el día del eclipse solar total, muchas personas han dejado sus alojamientos para disfrutar del evento y volver a sus casas:

Una vez pasado el evento, todo vuelve a la normalidad:

La mayoría de estos lugares nunca ha recibido una avalancha tan grande de turistas

En puntos tan turísticos como las cataratas del Niágara, era previsible que los alquileres vacacionales volasen en segundos, pero incluso pequeñas localidades de Ohio esperan una avalancha de visitantes que podría colapsar las carreteras.

Este nivel de ocupación no se había visto nunca por estas fechas. "Prácticamente no hay espacio en Buffalo", publica Buffalo Business First. "El 6 de abril estaba reservado en un 85% y el 8 de abril, en un 91% desde principios de marzo. El mercado local de alquiler a corto plazo tenía una ocupación de menos de la mitad en abril del año pasado y poco más de la mitad en abril de 2022. Si quieres ir a Buffalo para ver el eclipse, supongo que tendrás que dormir en tu coche".

El eclipse solar total del 8 de abril será especial por varias razones. La Luna habrá pasado por su perigeo, por lo que se verá un poco más grande de lo habitual y proyectará una sombra más ancha. El Sol estará cerca de su máximo, y podrán vérsele algunas protuberancias cuando la Luna lo haya cubierto casi por completo.

Pero la razón más importante es que el eclipse atravesará Norteamérica por el centro y el este, donde viven cientos de millones de personas. Ciudades muy pobladas de México, Estados Unidos y Canadá quedarán a oscuras.

El eclipse se verá de forma parcial desde Centroamérica y algunos puntos de Galicia y Canarias, pero el lugar perfecto para disfrutar de todas sus fases será esa franja en la que ya apenas quedan alojamientos libres.

Imágenes | AirDNA

En Xataka | Cómo y cuándo ver el eclipse solar total del 8 de abril: el evento astronómico más importante de 2024