Cometa NEOWISE: qué es y cómo ver uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes de 2020

El pasado mes de marzo los astrónomos tuvieron constancia de que el cometa NEOWISE, uno de los más brillantes en los últimos años, estaba empezando a acercarse a nuestro planeta. No obstante, fue descubierto en el año 2016, aunque será visible durante este mes de julio.

Vamos a contarte qué tiene de especial este cometa, desde dónde podrás verlo y en qué horas podrás verlo, ya que se trata de un fenómeno de "ahora o nunca", al no volver a pasar cerca de la Tierra hasta dentro de unos 6.800 años.

C/2020 F3 NEOWISE. Este es el nombre del cometa descubierto por el telescopio espacial NEOWISE de la NASA, del que toma su nombre. Tras sobrevivir el pasado 3 de julio al perihelio de la órbita solar (el punto más cercano al sol), el cometa seguirá su periplo, siendo el día 23 de julio la fecha en la que pasará más cerca de la Tierra.

NEOWISE es un cometa de gran interés científico. Se esperan de él unos niveles de resplandor de magnitud +6, en otras palabras, un brillo muy alto que nos permitirá verlo desde lejos sin necesidad de telescopio ni prismáticos. Del mismo modo, se trata de un cometa que proviene de la Nube de Oort. Este dato es importante porque estos cometas suelen contener material primigenio y sin procesar de la nebulosa que formó nuestro sistema solar

