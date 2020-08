Un cable roto ha bastado para destrozar parte de Arecibo, uno de los radiotelescopios más grandes y potentes del mundo

El lunes 10 de agosto, alrededor de las 2:45 de la madrugada, uno de los gruesos cables sustentado sobre el observatorio Arecibo cayó sobre el plato principal del radiotelescopio. ¿Resultado? Una grieta de más de 30 metros que ha dejado al observatorio inoperativo por el momento. Uno de los principales observatorios para capturar señales provenientes del espacio profundo.

Según ha informado UCF Today (medio de la Universidad Central de Florida, que se encarga de dirigir el observatorio), el cable roto es uno de los tres que sostienen colgante una plataforma metálica sobre el plato principal. En esta plataforma se encuentran sensores, la Cúpula Gregoriana con un receptor multihaz y otros instrumentos para recoger e interpretar las señales captadas por el gigantesco plato principal. Estos tres cables son realmente gruesos para poder sostener la plataforma, en consecuencia también pesados, por lo que si uno cae desde una altura considerable, es más que esperable que destroce parte del observatorio.

Francisco Cordova, director del observatorio, indica que ahora el objetivo es "asegurar la seguridad de nuestro personal, proteger las instalaciones y el equipo y restaurar la instalación para realizar operaciones al completo tan pronto como sea posible". Y es que Arecibo sirve como herramienta para investigación de muchísimos equipos científicos a lo largo y ancho del mundo, que hacen uso de la potente capacidad del radiotelescopio para capturar señales provenientes de extremadamente lejos en el universo.

Si bien el daño parece grave, en realidad no es tanto por los destrozos en el plato principal como por el hecho de no contar con el cable. Para apuntar hacia el espacio con precisión a puntos concretos hace falta mover la plataforma suspendida y para eso se necesitan, efectivamente, los cables (incluido el que se ha roto). Una foto desde otra perspectiva muestra cómo el daño no es tan grande:

Although the photographer in me prefers the perspective of the photo already making the rounds on Twitter, here's a far-less-catastrophic-looking telephoto shot, courtesy of Phil Perillat, of the damage sustained by @NAICobservatory due to the cable failure Monday. pic.twitter.com/bClRxkQk8k