Después de ocho años de viaje y nueve sobrevuelos, la sonda BepiColombo, fruto de la colaboración entre las agencias espaciales europea (ESA) y japonesa (JAXA), ha llegado a su destino. Llegó a la órbita de Mercurio el pasado 21 de noviembre, aunque aún no ha empezado su verdadera misión. Para que esta se lleve a cabo, el primer paso será que las dos sondas, que ahora se encuentran unidas, se separen. Esto está previsto para el 9 de diciembre. Una vez que esto suceda, podrá explorar el primer planeta del Sistema Solar como ninguna otra nave lo ha hecho nunca.

Un largo viaje. BepiColombo despegó en octubre de 2018 a bordo de un cohete Ariane 5. Desde entonces, ha realizado varios sobrevuelos, tanto en la Tierra como en Venus y también en Mercurio. Esto es así porque, cuando se lanza una nave muy lejos, no solo necesita impulsos para alcanzar su destino. También es importante que pierda la energía orbital que recibió con su lanzamiento desde la Tierra. Solo así podrá insertarse en la órbita elegida. La gravedad de un planeta puede usarse a conveniencia, tanto para impulsar una nave como para frenarla. Los cálculos necesarios para aprovechar este recurso los describió el matemático Giuseppe “Bepi” Colombo, al que la misión debe su nombre. En este caso, la nave ha ido perdiendo energía gracias a un sobrevuelo a la Tierra, dos a Venus y seis a Mercurio.

Dos sondas en una. La misión consta de una sonda europea y otra japonesa. La primera, llamada MPO, se encargará de cartografiar la superficie de Mercurio y estudiar cómo se formó el planeta, por qué es tan denso y cómo ha evolucionado. Por su parte, la segunda, cuyo nombre es Mio, estudiará su magnetosfera, su tenue atmósfera y su interacción con el Sol.

Un imprevisto. En 2024 se produjo un error en uno de los propulsores de la nave. No dejó de funcionar por completo, pero sí redujo su potencia. Todos los cálculos que se habían hecho de trayectoria, sobrevuelos incluidos, valían para sus propulsores trabajando a pleno rendimiento. Por eso, el diseño inicial de la misión quedaba invalidado, aunque la nave aún fuese funcional.

Fue necesario tomar varias decisiones. En primer lugar, se pospuso casi un año la llegada a Mercurio. Inicialmente estaba planeada para el 5 de diciembre de 2025, pero ha llegado el 21 de noviembre de 2026. En segundo lugar, el cuarto sobrevuelo se hizo a 165 kilómetros de la superficie de Mercurio, por debajo de los 200 kilómetros que se habían considerado seguros para la misión. Era un riesgo que había que correr para poder seguir adelante. Finalmente, el calendario científico también se pospuso.

Mucho trabajo por delante. El primer paso, una vez en su destino, será la separación de las dos sondas de BepiColombo, pero ese es solo el principio. La misión científica, como tal, empezará en abril de 2027. Después, tendrá por delante un año de misión nominal. Es decir, la misión que está programada y presupuestada. No obstante, si todo va bien, podría prorrogarse un año más. Esta nave nos ha dado algún susto, pero también hemos comprobado que tiene una gran resiliencia y que los científicos que la manejan están listos para cualquier imprevisto. No sería descabellado que finalmente se alargue un año más.

Antecedentes. BepiColombo ha sido la segunda misión en orbitar Mercurio, por lo que este es un planeta bastante inexplorado. La primera misión que lo hizo fue la MESSENGER de la NASA. No obstante, era una misión mucho más simple. Para empezar, solo contaba con una sonda. Al no diversificar el trabajo, ofreció menos cobertura simultánea de la que se espera de BepiColombo. Además, la misión de JAXA y la ESA cuenta con el primer generador de imágenes de rayos X en llegar a otro planeta. Se llama MIXS y es un espectrómetro de rayos X con capacidad de imagen que cartografiará la composición química de la superficie con más detalle que sus predecesores.

En definitiva, como ya adelantábamos al principio, BepiColombo estudiará Mercurio como no lo ha hecho nadie antes. Ya en su viaje de ida ha descubierto datos interesantes, como que en este planeta ocurren fenómenos similares a las auroras. Si ha visto esto de pasada, seguro que analizándolo en profundidad descubre datos aún más fascinantes.

Imagen |ESA/JAXA

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