A lo largo de la historia los astronautas han llevado en sus misiones hachas, rifles o anzuelos. Hay un buen motivo

A finales de verano de 2010 la Agencia Espacial Europea (ESA) se dedicó a presumir de algo que, a priori, haría helar la sangre del más pintado: arrojó a media docena de aspirantes a astronautas desde un helicóptero para dejarlos a la deriva durante toda una noche en el Mediterráneo.

No solo eso. A lo largo de dos semanas la agencia obligó al grupo de intrépidos candidatos a apañárselas ante situaciones que arredrarían al mismísimo John Rambo, como encontrar comida por su cuenta, cazar, pescar, dormir en un refugio improvisado o incluso deguazar un vehículo viejo en busca de herramientas útiles que pudiesen usar para, entre otras cosas, fabricar trampas.

No fue un planazo de domingo, cierto. Y desde luego había pocas posibilidades de que si los candidatos lograban acceder a las misiones de la ESA se vieran obligados a escalar, pescar o nadar durante su estancia en la ISS o, llegado el caso, una expedición por la superficie de la Luna. Pero —como reconocía la ESA— los astronautas deben estar preparados para superar cualquier reto… en el espacio o aquí, en la Tierra. Y eso incluye desde sobrevivir en un glaciar ártico o el desierto a verse obligados a pescar en la selva tropical o enfrentarse incluso a un oso polar hambriento.

Los desafíos son muchos. Los recursos con los que cuentan los astronautas, también.

Además de sus entrenamientos, quienes viajan al espacio disponen de herramientas que les facilitarían la vida en caso de acabar en algún lugar remoto durante su descenso tras abandonar la Estación Espacial Internacional. Durante una entrevista con el futbolista bético Joaquín Sánchez en el programa de Antena 3 'Joaquín, El Novato', el astronauta Pedro Duque recordó el kit con el que él mismo contó en su día, un arsenal tan amplio como peculiar que sorprendió al deportista.

“Hay comida deshidratada, pastillas potabilizadoras, anzuelos, sedales y mantitas", arrancó el también exministro de Ciencia, que reconoció que el pack que tenía en la Soyuz incluía algunos recursos pensados para que un astronauta pudiera sobrevivir o incluso defenderse en caso de que tuviera que afrontar situaciones extremas. "Hay un hacha para cortar árboles y hacer fuego, que es la culata de un rifle que también llevas con bala explosiva por si te sale un oso", relató.

Para evitar que el pack pudiera perderse en caso de amerizaje en el océano incorporaba "una especie de zódiac" de pequeño tamaño, además de bengalas para señalizar la posición.

🌓It's an #Apollo11At50 party w/@airandspace & @sitesExhibits to celebrate #Apollo11's 50th Anniversary! We're over the moon about hosting #DestinationMoon: The Apollo 11 Mission starting Sept 28 which includes this Survival Kit! #CMCmoon: https://t.co/2CnyPWPLp6! #Apollo50 pic.twitter.com/i4EMopGapF