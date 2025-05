Hemos encontrado bacterias en la estación espacial china. Lo más sorprendente es que es una especie nueva

La exploración espacial tiene una obsesión por la limpieza. No es para menos: si queremos buscar vida en otros planetas de nuestro sistema solar tenemos que asegurarnos de que nuestras naves no lleven con ellas vida terrestre que pueda llevarnos a confusión. Este es el principal motivo por el que las agencias espaciales prestan una enorme atención a los microorganismos que puedan aparecer en sus naves, incluso en las que no viajan a otros planetas. A veces la vida nos da sorpresas.

Bacterias a bordo. El análisis de muestras tomadas en la estación espacial china Tiangong ha permitido detectar trazas de la presencia de una bacteria desconocida en este aséptico entorno espacial. La recién descubierta bacteria contaría con mecanismos que la habrían permitido mantenerse con vida en las condiciones extremas propias de la vida a bordo de una estación orbital.

Niallia tiangongensis. La nueva especie ha sido bautizada como Niallia tiangongensis, en alusión al nombre de la estación espacial puesta en órbita por China. Nombre a su vez que puede traducirse como "palacio celestial". N. tiangongensis comparte género taxonómico con la especie Niallia circulans, una bacteria patógena capaz de causar sepsis en pacientes inmunocomprometidos.

La nueva bacteria tiene forma de bastón, pero sería capaz de formar esporas, estructuras ovaladas que protegen la información genética de la especie en condiciones extremas como altas temperaturas, radiación o falta de agua. N. tiangongensis podría haber llegado en esta forma a la estación que le ha dado nombre.

¿Una bacteria espacial? El origen evolutivo de esta bacteria está en la Tierra, pero desconocemos por ahora si esta nueva especie puede encontrarse en la superficie o si por el contrario se trata del resultado de la evolución de otra bacteria. Una evolución que podría haberse dado a bordo de la estación, permitiendo la supervivencia de las colonias bacterianas.

Es también posible que la especie tenga un origen casi plenamente terrestre pero que sus “colonias espaciales” hayan evolucionado para adaptarse mejor al nuevo entorno extraterrestre.

Dos años de estudio. Las muestras que han dado pie al hallazgo fueron recogidas en el interior de la estación en mayo de 2023 por los astronautas de la misión Shenzhou-15. El estudio de los restos hallados ha permitido conoce detalles sobre la estrategia de supervivencia de este microorganismo.

Se han encontrado genes que codifican algunas respuestas de estas bacterias a algunas condiciones extremas, como su respuesta al estrés oxidativo o su capacidad para reparar los daños causados por la radiación. Por ejemplo, sabemos que esta bacteria es capaz de generar partículas protectoras obteniendo para ello nitrógeno y carbono a partir de la descomposición de gelatinas.

Los detalles del hallazgo fueron publicados en un artículo en la revista International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology.

De la ISS a Tiangong. No es la primera vez que encontramos bacterias a bordo de una estación espacial. Hace años que detectamos bacterias en la Estación Espacial Internacional, tanto es así que recientemente sus astronautas comenzaron la búsqueda de vida en el exterior de la nave.

Lo que podemos intuir a partir del hecho de que no hubiéramos detectado antes la nueva bacteria en otras naves como la ISS es que existe diversidad en las poblaciones de microorganismos que pueblan los distintos vehículos y estaciones que enviamos al espacio.

¿Una carrera perdida? La noticia del nuevo hallazgo se ha producido casi a la par que el anuncio por parte de la NASA de la detección de numerosas especies de microorganismos en el interior de una de sus “salas limpias”, entornos presuntamente asépticos diseñados precisamente para mantener aparatos y vehículos a salvo de la contaminación.

Una mala noticia, no solo ante la posibilidad de que enviemos (o ya hayamos enviado) microorganismos a bordo de las sondas que exploran planetas y satélites donde sospechamos pueda existir o haber existido vida extraterrestre. El hecho de que sepamos que esta vida es capaz de sobrevivir en las órbitas bajas terrestres no implica necesariamente que estos microbios puedan resistir un viaje interplanetario, pero es un mal indicio.

Imagen | Shujianyang / Bob Blaylock