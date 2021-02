A Bill Gates no le interesa Marte tanto como a Elon Musk, dice que hay problemas aquí en la Tierra que solucionar

En los últimos años Bill Gates ha pasado de ser el hombre más rico del mundo a ser el tercero, superado por Jeff Bezos y recientemente por Elon Musk. Mientras que estos dos últimos buscan conquistar el espacio con Blue Origin y SpaceX... Bill Gates dice que los cohetes no son la solución.

El cofundador de Microsoft se dedicada desde hace un buen tiempo a la filantropía, con especial enfoque en erradicar enfermedades o el cambio climático entre otras cosas. En estas últimas semanas ha publicado un nuevo libro llamado 'How to Avoid a Climate Disaster' y a raíz de ello ha aprovechado para conceder múltiples entrevistas donde ha dejado interesantes declaraciones como la apuesta por la carne sintética o su poco interés por Marte en contraposición a la Tierra. Esto último no debería ser una sorpresa, ya lo dijo hace unos años.

"No creo que los cohetes sean la solución"

Elon Musk busca colonizar Marte y, para ello, espera la primera misión tripulada para 2024 o a más tardar 2026. Un cuarto de siglo más tarde estima que serán un millón de personas. Para ello, las esperanzas están puestas en la gigantesca nave Starship, que ya está en pruebas.

Pero, ¿es esta la solución para la humanidad y su contaminación del planeta? Bill Gates no lo cree, ve más importante solucionar los problemas que tenemos aquí en vez de escapar a otro planeta. Tras halagar con precaución a Elon Musk por lo que ha conseguido con Tesla y el cambio climático, dijo que no se considera una persona de Marte como Elon.

De hecho, Bill Gates ha ido más allá alegando que los coches eléctricos o el transporte de pasajeros son las "cosas fáciles". Las "cosas difíciles" de solucionar y que más contribuyen al medio ambiente dice que aún necesitan grandes innovaciones, pone como ejemplo el cemento, el acero o la carne. En palabras del cofundador de Microsoft. "...las cosas en las que piensa la gente -la electricidad, los automóviles de pasajeros- son un tercio del problema. Así que tenemos que trabajar en los otros dos tercios.".

Si algo ha caracterizado a Bill Gates durante años es el altruismo efectivo popularizado por el filósofo australiano Peter Singer. Aplicando este principio, encuentra más beneficio en invertir dinero para cosas de la Tierra que de Marte. Según ha expresado, prefiere gastar el dinero en otras cosas en vez de viajes a Marte. Por ejemplo ve más útil gastar el dinero en distribuir vacunas o tomar otras medidas que reduzcan la propagación de enfermedades.

Vía | NYT