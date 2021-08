29 motores para ir a Marte: SpaceX muestra su imponente Starship Super Heavy

SpaceX sigue queriendo romper sus propios límites a pesar de haber logrado hitos hace pocas semanas. La compañía ha publicado en Twitter las primeras fotografías oficiales de la Starship Super Heavy, un impresionante cohete que se propulsará con 29 motores Raptor y se ayudará de cuatro aletas en rejilla para equilibrarse.

29 Raptor engines and 4 grid fins have been installed on Super Heavy ahead of first orbital flight pic.twitter.com/XHkCZ9VYK4