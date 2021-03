Uptodown es la tienda de apps creada en Málaga que triunfa en todo el mundo: ahora van a (mucho) más tras la alianza con Unity

Necesitas instalar algo en tu móvil Android, ¿qué haces? Lo normal es que vayas a Google Play, la busques y la instales. Desde hace años, no obstante, la tienda de aplicaciones Uptodown, creada en Málaga hace casi 20 años, plantea una alternativa que triunfa en todo el mundo, algo que demuestran sus más de 130 millones de usuarios únicos al mes.

Ahora Uptodown va a más: lo hace tras firmar un importante acuerdo con Unity, lo que permitirá a los desarrolladores distribuir su software directamente en este market de apps que tiene diferencias importantes con Google Play. ¿Cuáles? Eso es lo que nos explica Luis Hernández, su cofundador y actual CEO.

20 años planteando una alternativa a Google Play

Luis Hernández creó Uptodown en 2002 junto a José Dominguez. La empresa, que se creó en Málaga y sigue manteniendo allí su sede, ha logrado convertirse en uno de los referentes mundiales en el segmento de los servicios de distribución de software. Él, confiesa, lleva "desde entonces dando guerra, básicamente resolviendo el problema de ordenar el mundo de las aplicaciones, antes en escritorio, ahora en móvil".

Luis Hernández, cofundador y CEO de Uptodown

Aunque su tienda comenzó destacando por su catálogo de aplicaciones Windows, en 2010 viraron de estrategia al darse cuenta de que los móviles lo iban a conquistar todo: fue entonces cuando comenzaron a centrar su apuesta en la plataforma Android.

Siguen manteniendo ambas patas (y alguna otra), pero Android es absoluto protagonista de su actividad: el 80% de las descargas se producen para esta plataforma móvil, pero Hernández deja claro que no quieren abandonar en absoluto en el escritorio, sobre todo ahora que ven que se está produciendo "un tema interesante con la convergencia entre móvil y escritorio".

La evolución de Uptodown ha sido espectacular, y en ese crecimiento han tenido especial importancia factores como el de crear una tienda que aunque está disponible en 15 idiomas nació en español. Eso dio un punto de apoyo crucial para llevar esa idea a toda Hispanoamérica, pero hubo otros elementos curiosos de ese crecimiento.

Por ejemplo, "descubrimos el espacio neutral que ofrece Europa, que conecta súper bien tanto con Occidente como con Oriente, está un poco en medio y una empresa creada en España puede ser un puente perfecto para todos ellos. Eso es muy atractivo para los desarrolladores porque Google ya no está (tan) por medio".

El acuerdo con Unity "nos pone en el mapa"

Hoy Uptodown anuncia todo un hito para su presente y futuro. Hace dos años Unity les contactó para poner en marcha un proyecto singular: el de poder convertir a Uptodown en una de las alternativas para todo el software creado con este gigantesco y popular SDK.

Desde entonces Luis Hernández nos contaba cómo han trabajado en esa integración y en que todo vaya perfecto para los usuarios. Para él este acuerdo "es una pasada, nos pone en el mapa".

El acuerdo hace Uptodown forme parte del Portal de Distribución Unity (UDP), una plataforma que permite a los desarrolladores dar a conocer sus desarrollos y juegos y venderlos en tiendas adheridas a este programa. Eso le da a Uptodown un empuje notable y refuerza de forma muy especial su presencia en el mundo de los videojuegos de Android.

Para Hernández, "si sabes lo que significa Unity dentro de este mundillo, es como lograr un acuerdo tipo lo que hubiera sido lograrlo con Microsoft en su época".

De la publicidad a un modelo de comisión: Uptodown se queda con el 20%, el desarrollador con el 80%

Este acuerdo es un potencial punto de inflexión para Uptodown en otro apartado clave: el modelo de ingresos. Hasta ahora esos ingresos procedían íntegramente de la publicidad, pero ahora pasan a un modelo ya conocido en otras tiendas de aplicaciones: distribuyen esos juegos y aplicaciones de pago de Unity, y lo hacen quedándose con un 20% de comisión mientras que el desarollador se queda un 80%.

José Domínguez y Luis Hernández crearon la empresa en 2002 en Málaga... y allí se quedaron.

Esa cifra es inferior a la que por ejemplo Apple y Google tradicionalmente manejan en sus tiendas de aplicaciones (30% para ellos, 70% para el desarrollador), aunque en los últimos meses hemos visto cómo Apple ha mejorado las condiciones para los pequeños desarrolladores, como también anunció recientemente Google.

El CEO de Uptodown confiesa que no sabe "si esto transformará la empresa", pero para él este acuerdo "valida nuestra cultura de empresa y demuestra que no hay que ser una megacorporación para hacer las cosas bien, es lo que hemos intentado hacer desde el principio, esto es una validación increíble del trabajo de esas 30 personas que forman nuestro equipo en Málaga".

¿Cómo irá ese acuerdo? Hernández está convencido de que "va a ir bien", pero no tiene proyecciones por que confiesa que no cree mucho en estimaciones.

Ese giro a este modelo de ingresos se produce en un momento crucial: "antes era imposible, había mucha dependencia de Google Play Services, de que se implementasen bien los pagos seguros (Uptodown utiliza tecnología de pago del Banco Santander), y del proceso de maduración del mercado". Esa maduración parece haber llegado, y en esta empresa malagueña creen que es el momento ideal para dar ese salto.

De hecho la situación es ciertamente muy especial ahora. Le preguntábamos a Hernández por la polémica con la App Store de Apple y la guerra que esta empresa mantiene desde hace tiempo con Spotify o Epic Games, y para él "parece inevitable" que Apple tenga que abrirse a otras opciones, al menos en Europa, donde tradicionalmente se lucha más contra este tipo de actitudes anticompetitivas.

Hernández nos explicaba cómo en el mundo de los videojuegos hay grandes plataformas que permiten publicar los desarrollos en varias plataformas (Xbox, PlayStation, iOS, Android, Windows...), y uno de esos frameworks es Unity, cuyo motor es el más usado para videojuegos móviles.

Esta plataforma permite que el desarrollador pueda trabajar directamente con la tienda de aplicaciones sin pasar necesariamente por Google Play, algo que de lo contrario haría que "Google tuviera la sartén por el mango". Para Hernández el cambio es importante porque "Unity facilita todo, cualquier empresa pequeña puede distribuir su software. Se rompen barreras porque Unity hace esa conexión: la plataforma compila un APK distinto para cada tienda y luego es esa tienda la que lo distribuye".

¿Qué tiene Uptodown que no tenga Google Play?

Hernández explicaba como ellos de hecho no compiten con Google, pero está claro que ofrecen cosas que ellos no pueden ofrecer, y de hecho, nos destacaba, "hay factores objetivos: si en Uptodown tenemos 450 millones de descargas mensuales es que hay demanda [de una tienda alternativa]", y eso valida una vez más una idea que quizás no es tan conocida entre los usuarios de móviles como podría serlo.

Precisamente esa era una de las preguntas clave: ¿qué tiene este servicio que no tenga Google Play? Aquí hay dos factores clave que conviene diferenciar bien:

Nada de cuentas: como Hernández destacaba, el primer punto diferencial de Uptodown es "lo sencillo que es poder probar un juego gratis sin tener una cuenta de Google". Efectivamente no es necesario crear una cuenta o registrarse en Uptodown para usarlo e instalar aplicaciones y juegos. Llegas, buscas, encuentras e instalas. Sin más. Viva la web: aunque hay una aplicación móvil (en realidad, más de una) de Uptodown para Android que da acceso a algunas opciones notables (como que las apps instaladas se actualicen automáticamente), es posible usar Uptodown directamente desde un navegador web, sin instalar nada en el móvil.

Luis Hernández nos explicaba cómo al primer factor se une el hecho de que no hay un método de pago asociado (aunque la pasarela de pago esté ahí si se necesita), lo que por ejemplo ha hecho que "en muchos países en vías de desarrollo Uptodown funcione por eso, no hay que tener cuenta específica ni método de pago asociado. Google tiene que encerrar al usuario para monetizar al máximo, es normal".

Para él lo esencial es "dar un servicio y directo posible, hacerlo a través de la web es mucho más directo, la búsqueda se satisface y el posicionamiento no se ve afectado". Hernández añadía que "nosotros tenemos un 2% de las descargas que tiene Google Play", y aunque hacen más o menos lo mismo, no compiten directamente porque como él explica, al final Uptodown "ayuda a que Android crezca", que es lo que también le interesa a Google.