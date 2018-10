Llevo 30 años reparando ordenadores y estas son las herramientas que utilizo

Tras el desembarco de las grandes superficies en el área de informática y la llegada del comercio online, muchas tiendas de ordenadores de barrio han encontrado en la venta especializada y la reparación el secreto para seguir abiertas. Es el caso de Antonio Navarro de Phonebit y Patxi Lacasa de Navarwin.

El sector de la informática ha cambiado mucho desde que ellos empezaron en el negocio: los ordenadores de sobremesa han ido dejando paso a portátiles y, en los últimos tiempos, tabletas y sobretodo smartphones constituyen alternativas de un sector que se ha ido diversificando y abaratando con los años. Charlamos con ellos para conocer cómo ha evolucionado el sector, cuál es su experiencia y qué herramientas usan.

Qué dispositivo es el que más se lleva a reparar y qué averías son las más comunes

Tanto Patxi como Antonio coinciden en que el portátil es la estrella de las reparaciones. Entre los problemas más frecuentes encontramos aquellos derivados del uso, de un malo o nulo mantenimiento, fallos de hardware y obsolescencia.

Patxi Lacasa, responsable de Navarwin

Patxi Lacasa nos cuenta cómo el uso y el traslado del portátil va deteriorándolo "El mayor enemigo de este dispositivo con el paso del tiempo es el calor, por eso necesitan mantenimiento para evitarlo. Hay gente que se piensa que con el secador de pelo va a arreglarlo y lo único que hace es mover la porquería a otro lado. El origen está en la pasta térmica del procesador y es necesario desmontarlo del todo y ponerlo a punto."

Lacasa continua con la lista de averías que pasan por Navarwin: "También fallan mucho los conectores. Son piezas que con el uso ganan holgura, por lo que hay averías externas o internas, dentro de la toma. Y luego derrames de líquidos, pantallas rotas, bisagras que se rompen, placas base cortocirtuitadas, discos duros que se deterioran, baterías que nos cargamos alimentando continuamente el equipo..."

Antonio deja a un lado los temas de accidentes y problemas derivados del uso y se centra en hardware: "Los portátiles son los equipos que más nos traen, con mucha diferencia respecto a tabletas y ordenadores de sobremesa. Lo que más suele fallar son las tarjetas gráficas."

Ojo al software

Sorprende no haber encontrado los virus entre la lista de problemas de averías más frecuentes entre estos experimentados técnicos. ¿Sigue siendo el malware un quebradero de cabeza para los usuarios?

Patxi nos señala que parece la tendencia parece haber cambiado "Antes las averías eran más de software y ahora son más de hardware. Se nota que han mejorado los navegadores, sistemas operativos, los antivirus... Aunque hay épocas y repuntes como el Cryptolocker que evidencia que no podemos confiarnos en este sentido."

Antonio Navarro, responsable de Phonebit

Según nos explica Antonio, parece que por fin nos hemos habituado a usar un antivirus, pero no cualquiera: "Los clientes cada vez se conciencian más de lo que es un antivirus de pago frente a los clásicos gratis como Avast, que te llenan el ordenador de publicidad. Es cierto que ayuda bastante que ahora se puedan comprar antivirus por menos de 30 euros cuando antes costaban 60 al año. Dos antivirus que me parecen potentes y fiables son Bit Defender, con el que llevo trabajando 16 años, y Kaspersky. Tienen muy buen soporte, algo que no pueden decir todas las marcas."

"Muchas de esas personas que tiran de un antivirus gratis en cuanto tienen un problema vienen y te dicen pónmelo de pago que no quiero más virus." (Antonio Navarro, Phonebit)

No obstante, Patxi apunta algo importante sobre las causas del descenso de los virus en ordenadores: "Desde que podemos acceder a internet a través el móvil muchos usuarios se han replanteado sus prioridades y usos. Así hay mucha gente que accede a internet en sus ratos libres solo desde el móvil, por lo que la amenaza se ha reducido en los ordenadores."

Hablemos reparabilidad: marcas y gamas

Con 32 y 17 años respectivamente en el negocio, ambos han visto cómo evolucionaba el sector, ha sobrevivido a la crisis, han conocido el auge de internet y también han visto el lanzamiento y declive de productos y marcas. ¿Qué marcas recomiendan y cuáles no?

Antonio se moja y da nombres "Los que más problemas dan según mi experiencia son Asus y HP. De Asus no me gusta su diseño, que hace que tengan algunas piezas un poco regular y HP tuvo una bajada de calidad notable a partir de los Pavilion".

No obstante, parece que más que nada es una cuestión de gamas, continua el madrileño: "si compras gama baja, todos son más o menos igual. Todos llevan batería interna como las tablets, va todo soldado... En gamas un poco mejores me gusta DELL. Toshiba fue una de las mejores marcas en su día, pero ahora solo se salva su gama alta, si vamos a la gama media o baja parece uno más. En gaming los MSI, pero ya son muy específicos para un tipo de cliente: potencia, disco duro sólido..."

Patxi es más cauto, apostando por aprender de los errores y dar una segunda oportunidad: "Con las marcas hay remesas que salen mejor y peor. Hay firmas que tienen unos modelos que salen mal, aprenden la lección y ya no vuelve a suceder. Por eso cuando vemos un informe sobre reparabilidad y obsolescencia que señala marcas (como este de iFixit y Greenpeace) es clave ver de cuándo son porque las cosas cambian.

¿Reparar o no reparar? Una cuestión de precio

Patxi explica cómo ha ido cambiando la reparabilidad: "A parte de los cambios lógicos de componentes, físicamente los materiales duran más que hace 10 o 15 años pero se hace todo más barato para dificultar la reparación y agilizar la obsolescencia programada, que compres otro. El ejemplo más claro son las impresoras."

Antonio coincide: "Ahora viene todo interior, hay partes que hay que desmontar totalmente para poder llegar al componente en cuestión. Otras vienen integradas y hay que usar la máquina para soldar y extraerla. Se han ido abaratando costes de alguna manera y a nosotros nos lo hacen todo un poco más difícil."

Siguiendo con el ejemplo de Patxi parece lógico pensar que si una impresora se puede comprar desde 50 euros, ¿para qué llevarla a reparar cuando sale mejor comprar una nueva? Con el abaratamiento de los ordenadores parece haber pasado lo mismo, según nos explica Antonio:

"Antes se reparaba más, pero es una cuestión de precio. La gente ha cambiado su mentalidad porque los precios han bajado. Antes un portátil valía más de mil euros y ahora por 300 euros encuentras porquerías. Pero es porque no se paran a pensar que una reparación como máximo te va a costar 140 euros y para que un portátil merezca la pena te has de gastar al menos 500."

"Un portátil decente con buen mantenimiento puede durarte 8 o 10 años, aunque no es lo mismo un sobremesa que un portátil o un usuario básico que un gamer, que quiere lo último para jugar a los títulos que salen." (Antonio Navarro, Phonebit)

Patxi pone un ejemplo claro de cómo alargar la vida de un ordenador: "En el caso de los discos duros, lo normal es que nos encontremos discos duros mecánicos que se van deteriorando. Usamos un programa de análisis para ver su estado y si está deteriorado lo cambiamos uno sólido, clonándolo para que siga siendo el mismo ordenador. Hay gente que lo que quiere es mantener las máquinas, así que hay que dar soluciones."

El secreto está en la experiencia... y en sus herramientas

Un vistazo a sus talleres nos devuelve un ordenado caos repleto de cables y maquinaria que va mucho más allá de una caja de destornilladores de precisión. Sin embargo Patxi señala la experiencia como verdadero factor diferencial: "En la tienda tenemos máquinas para testear, osciloscopios, soldadura... pero lo fundamental es la experiencia. Si vamos a una casa basta con un kit de herramientas: me pongo delante del ordenador, veo su arranque y su rendimiento, los ruidos, lo que me dice el cliente. Básicamente lo que hacemos es desmontar el portátil y testear el hardware."

"¿Qué hace falta para abrir un portátil? Depende de la marca. Un Mac tiene herramientas especiales y es difícil y lento conseguir las piezas, por eso no trabajamos con ellos. Con el resto de marcas son unos destornilladores de precisión decentes (29,66 euros), una brocha para el polvo una vez hayamos desmontado todo y pasta térmica, me gusta la marca Arctic (desde 3,99 euros). Yo reparo muchos ordenadores, por lo que al final siempre acabo renovando el equipo y me sale rentable porque no es una gran inversión. Si un particular compra una buena herramienta, probablemente le dure toda la vida". (Patxi Lacasa, Navarwin)

Antonio también nos aclara que compra las cajas de herramientas a proveedores porque: "Para hacer cuatro chapuzas domésticas te puede valer un kit del chino (13,90 euros), pero en cuanto haces un poco de fuerza se doblan y deterioran" .

No obstante, el madrileño nos hace un inventario de todo lo que emplea en su día a día: "Tenemos máquinas de ultrasonido, máquinas de reballing (soldadura) que calientan por infrarrojos para extraer el componente, una estación de soldadura, una estación de aire caliente. Como antes, no es lo mismo un soldador de un chino que una estación de soldadura de JBC (407 euros) que cuesta bastante más, eso se nota en cuanto lo tienes en las manos, no pueden competir en calidad y precisión que requiere la microsoldadura por ejemplo."

Estación de soldadura JBC

Antonio es consciente de que al igual que muchas personas se aventuran a cambiar el aceite del coche ellos mismos, también hay usuarios que se lanzan a la "aventura" de realizar el mantenimiento a sus ordenadores: "Es necesario hacer limpieza de ventiladores, limpieza del interior, pasta térmica nueva (2,25 euros) a los dispositivos que lo requieran como los chips CPU, GPU y chipset y poco más".

"Por mi experiencia, yo recomiendo que lo traigan porque no es el primero que lo intenta hacer por sí mismo y se lo carga. El coste del mantenimiento no es elevado. No obstante, si te atreves a hacerlo para abrir un portátil necesitas una espátula para levantar las piezas y un juego de destornilladores de precisión tipo estrella y torx".

Patxi insiste en el tema de electricidad y calor para el mantenimiento: "En los portátiles es fundamental el tema de clavijas: hay que observar la holgura de la toma, algo que se deteriora con el uso. Mejor cambiarlo a tiempo, controlando con el osciloscopio (34,39 euros) qué es lo que falla en cuanto notamos un mal contacto antes de cargarnos el conector, que en algunos casos están fijados a la placa base".

Patxi y Antonio son profesionales experimentados, por lo que acudir a ellos para el mantenimiento es una garantía, pero son muchos los que con unos conocimientos básicos de electrónica y la ayuda de internet se lanzan a realizarlo ellos mismos. Precisamente esta vertiente constituye una nueva hornada de clientes para ellos.

El sorprendente efecto de los tutoriales de YouTube y el "efecto sobrino"

No todo iba a ser malo con la llegada del internet más voraz. Frente al movimiento Do it yourself que llama a hacerlo todo nosotros mismos, los recursos y los vídeos, Patxi resalta que los vídeos de Youtube han resultado un auténtico filón: "A nostros YouTube nos ha venido genial, hay gente que se mete a reparar y hace unas averías gloriosas. Por ejemplo van a cambiar un disco duro y se olvidan de desconectar la batería y se acaban cargando la placa. Nosotros tenemos experiencia y damos confianza para que el cliente se lo lleve rápido y no pierda información.

"Lo llamamos el efecto sobrino y muchos de esos sobrinos que saben de informática y acaban escaldados: terminan viniendo a que se lo solucionemos con rapidez y discreción. " (Patxi Lacasa, Navarwin)

Antonio no lo tiene tan claro, porque además de intrusismo profesional, algunos clientes proponen alternativas de dudosa calidad para abaratar procedimientos: "YouTube tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La verdad es que como cada vez todo es más barato, siempre hay un primo o un amigo que lo intenta. Aquí me han llegado a decir que para para reparar una gráfica han visto un tutorial que ponen una vela encima. O sea, yo he invertido cinco mil euros en una máquina y lo podía haber hecho con una vela. "

