"La ciencia ficción es el género por excelencia para hacer crítica actual": Pablo Tébar, autor de 'Nieve en Marte' (Premio Minotauro)

En junio de 2017 se anunciaba la noticia: Pablo Tebar era el ganador de la XIV edición del Premio Minotauro, galardón referente en el fantástico español. De hecho, las circunstancias hicieron que el escritor y guionista de televisión fuese el último galardonado de unos premios que se han tomado un año sabático largo hasta su regreso en la edición de 2020.

Nacido en Madrid, Pablo Tébar es un viejo conocido en el mundo de la televisión ya que entre sus créditos de guionista figuran series como 'Médico de familia' y 'Los Serrano' además de producciones creadas o lideradas por él como 'Herederos', 'Mar de Plástico' o la serie sobrenatural de Netflix 'Diablero'. Una larga trayectoria que compagina cuando puede con su vocación de novelista.

Y de esa vocación nace 'Nieve en Marte' (por 18 euros en Amazon), su primera novela y ganadora de dicho Premio Minotauro. Una novela de ciencia ficción que cuenta con dos escenarios principales: una Marte en proceso de colonización que encierra un misterio ancestral y una Tierra moribunda cuya desertificación es imparable.

Un libro en el que se nota el recorrido de su autor en la fluidez de las escenas y de los diálogos. Bebe de clásicos (hay toques del Marte bradburyiano y del misterio y asesinato de toda la vida) para entregarnos una estimable novela de la que hemos querido hablar con el propio Tébar.

Llevas básicamente toda tu vida dedicado a la televisión como guionista. Has trabajado en un montón de series mitiquísimas, por lo que puede parecer raro el tener que leerte ahora en novela. ¿Por qué 'Nieve en Marte' surge como novela y no como algo audiovisual?

Porque yo desde pequeño pensaba que iba a ser escritor y director. El guion fue algo que me encontré de forma natural, pero no era mi primera intención. Siempre había querido ser novelista. Entonces, tenía varios proyectos y siempre tenía en mente ponerme a escribir novela.

Aproveché un parón de trabajo de tres meses y se me había ocurrido unos meses antes esta idea, ya como novela. Tenía más proyectos de novela y me dije "voy a lanzar con eso". La verdad es que es lo que siempre había querido hacer.

Viendo un poco eso, que toda tu trayectoria quitando ahora que estás con 'Diablero', que se adentra también en lo sobrenatural, en el terror... todo lo que tienes anterior son más dramas realistas. ¿Por qué elegir la ciencia ficción como marco para Nieve en Marte?

La ciencia ficción es el género por excelencia para hacer crítica actual

Pues porque a mí el género del terror concretamente, pero también la ciencia ficción y el thriller, es lo que más me gusta con diferencia. No lo había hecho porque en televisión, quitando '¿Hay alguien ahí?' y muy pocos otros productos, como 'Historias para no dormir'... no teníamos la posibilidad. Todos los autores a los que nos encanta el género no hemos tenido la posibilidad.

De hecho, lo que se ha hecho de ciencia ficción en televisión es muy poco. La serie de 'La Zona' y poco más. Se ha hecho muy poquito, entonces yo he trabajado en lo que he podido o lo que he conseguido trabajo. La única serie que vendí mía antes de eso fue 'Herederos', porque me fue más fácil que una historia de fantasmas.

Y a la vez... pues para hablar de lo que quería hablar, que evidentemente juega, ahora que estamos en la Cumbre del Clima, con el calentamiento global. La ciencia ficción es el género por excelencia para hacer crítica actual. Es una forma de darle un toque lúdico a ese punto didáctico.

De hecho, en tu novela tienes estas historias y hablas de lo que podemos decir que es una tierra moribunda, que se desertifica. Están ahí los zombis que, personalmente, me encanta como concepto de que no son muertos vivientes de toda la vida sino que son gente a la que el resto de la humanidad les ha "condenado"...

Yo quería hablar de un mundo claramente dividido en pobres y ricos, que ya lo estamos viviendo, hablar de las fronteras, que esas fronteras se habían movido y hablar de desplazados... me gustaba la idea de que en ese mundo del futuro las ciudades son verdes y son sitios limpios, verdes, de energía limpia con muchos bosques y jardines pero esa no es la realidad del planeta.

Es aquello que a mucha gente que, cuando no cumple los estándares adecuados, son mandados, son deportados a lugares basura, al desierto, al resto del mundo desértico y me parecía muy lógico ahora que abundan tanto las historias de zombis y se han convertido en un género que tiene a su vez un montón de subgéneros. Son el monstruo de los niños de ahora, o sea, mi hija sin haber visto películas de zombis ya les tenía miedo. Los zombis es como hablar del coco, como hablar de cualquier icono terrorífico.

Me parecía lógico llamar zombis a esos indocumentados, a esos desplazados, a esta gente sin identidad y muertos de hambre y que para los adultos son gente que te quiere comer por los pies porque no tienen nada. Surgió de una forma natural, la verdad.

También surge la figura del Enterrador, que está en la línea de películas recientes como el 'Joker' y ese cabreo hacia el rico, hacia el 1%, ¿crees que existe esa gran rabia hacia lo que llamamos "1%"?

No creo que sea de ahora porque también hay una cosa que no me acuerdo quién es el científico que habla del "paradigma del presente violento" en el que parece que ahora estamos peor que nunca. No creo que estemos peor que nunca, estamos en una situación de emergencia pero creo que en algunas cosas evolucionamos y creo que siempre ha habido mucho odio al 1%.

Imagínate el odio que habría en época de la Revolución Francesa o la Edad Media feudal. Creo que es un drama permanente, que hay una parte de la sociedad que vive infinitamente mejor que la mayoría y siempre hay una rabia bastante justificada. Lo único que ayuda es subrayarlo, caracterizarlo un poco, pero creo que es una constante de nuestro mundo.

Ganando el Premio Minotauro 2017

¿Por qué presentar la novela a un premio como el Minotauro?

Me sirvió de aliciente para escribirla y para terminarla. Siempre me ha gustado mucho Minotauro, desde niño que leí 'El Hobbit' y 'El Señor de los Anillos' de pequeño y para los que nos gusta lo fantástico es la editorial de referencia. La posibilidad de que tu primera novela reciba un premio con lo mal que funciona la promoción y lo difícil que es el mundo editorial hoy en día pues es la mejor manera de darle visibilidad.

Y me sirvió de aliciente y no me podía haber salido más redonda la jugada [risas] no me lo podía creer. Además por lo que sé las que llegan a los finalistas siempre es complicado porque se presentan cosas muy chulas. Estoy seguro de que muy posiblemente las habría tan buenas o mejores pero bueno, yo tuve más suerte.

¿Qué tal la experiencia de ganarlo?

Increíble, increíble, me eché a llorar de la emoción. Salía con mi hija del Aquópolis cuando me llamaron para decirmelo y fue genial y además, yo nunca había estado en el Festival de Sitges. El hecho de que la presentación se hiciera allí para mí fue increíble.

Luego ya desde ese festival he vuelto a ir al año siguiente y de vuelta al siguiente y ya he decidido que todos los años unas vacaciones obligadas para mí es ir, porque me trae recuerdos increíbles y además me paso una semana viendo cine de terror y cine coreano, me compro un par de libros... Siendo una cosa de la que de momento no puedo vivir, ha sido mi mejor experiencia profesional. De lo que más orgulloso me siento: de haber ganado el premio y haber escrito esa novela.

Tradicionalmente, los ganadores del Premio Minotauro son jurado en la siguiente edición, ¿qué necesita una novela para "ganar puntos" a tus ojos?

Por supuesto, creo que lo primero es que me entretenga o que no me sea pesado seguir avanzando, que me apetezca seguir avanzando, que me enganche, no porque tenga muchos giros sino porque haya algo que conecte conmigo. Y luego, percibir una sinceridad, una voz personal. Cuando digo sinceridad no porque haya realismo o no, sino porque considere que no es impostada.

Mi referente claro a la hora de escribir era Stephen King. El libro de 'Mientras escribo' me ayudó muchísimo a lanzarme a la novela

Quizá naturalidad sea la palabra. Me da igual si el autor es muy alambicado o muy sencillo en su estilo, eso no me importa. Para mí que me dé sensación de naturalidad, de que no está intentando aparentar algo con lo que escribe si no que sienta que fluye... que a lo mejor eso no es cierto.

Lo que lee Pablo Tébar y en qué trabaja

¿Cuáles son tus tus mayores referencias a la hora de escribir Nieve en Marte o cuáles son los libros que más te han impactado?

Mis novelas favoritas a día de hoy son '2666' de Roberto Bolaño y una que he leído después que es 'Tan poca vida' de Hanya Yanagihara. Pero eso son "mis dos" de este momento porque me cuesta mucho elegir. Hay miles que me han encantado. Mi referente claro a la hora de escribir era Stephen King. El libro de 'Mientras escribo' me ayudó muchísimo a lanzarme a la novela.

Es el autor que más he leído de adolescente y me identifico mucho con su prosa y la forma que trabaja con la sencillez, con la introspección, con el costumbrismo. Me parece genial aunque suelo leer más otro tipo de novela más realista que novela de género, Stephen King es un referente. Me parece que maneja muy bien lo cotidiano. Creo que es un gran escritor costumbrista.

¿Estás trabajando ahora en una nueva novela?

Sí, estoy casi en el último tercio de una nueva novela. Lo que pasa es que sólo puede escribir cuando me deja ratos la televisión. Va a ser un thriller cotidiano, un thriller doméstico.

¿Te gustaría llevar Nieve en Marte a la pantalla o eres tipo Alan Moore de "Hice una novela. Así se queda."?

Me encantaría llevarlo a la pantalla y además que fuera diferente a la novela, que conservara la esencia pero que cambiara cosas a mí no me importataría nada. Me parecería genial hacer una miniserie. Pero vamos, nadie me lo ha ofrecido todavía.

'Diablero', la serie de Pablo Tébar para Netflix

Háblanos un poco de la serie que estás haciendo ahora, 'Diablero', que si no me equivoco has estado este pasado verano rodando la segunda temporada.

Si ya he terminado de rodar este verano. Acaba de terminar la postproducción y se estrenará en enero seguramente. Estoy muy contento la verdad con el resultado he estado en la producción ejecutiva y ha sido una experiencia muy buena, he estado viviendo unos seis meses en México y ha sido muy positivo.

¿Cómo es esto de colarse en una serie mexicana?, ¿Cómo surge este proyecto de 'Diablero'?

Me ofrecieron para coordinarla porque sabían que me gustaba el género. Morena Films tenía un largometraje inspirado en la novela 'El diablo me obligó' de Francisco Haghenbeck y decidieron hacerla serie, por lo que necesitaban a alguien de televisión que la convirtiera en una serie de televisión. Entonces, partiendo de la novela empezamos a crear una mitología nueva.

Fue muy interesante, estuvimos un año creando el universo, sus reglas... la primera temporada se quedó una preproducción muy larga, probando mucho el tono. En la segunda temporada teníamos mucho más claro el tema de tener más comedia, más terror, más fantasía... y la verdad es que estamos muy satisfechos con el resultado. Yo estoy muy contento.