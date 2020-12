"Queremos competir contra los top 1 y top 2": entrevista a Madhav Sheth, VP global y CEO de realme Europa

El pasado mes de septiembre, Madhav Sheth fue nombrado CEO de realme Europa, aunque reconoce que todavía no ha tenido la oportunidad de pisar nuestras tierras debido a la pandemia. Es la figura sobre la que gira realme, el fabricante asiático que quiere convertirse en la nueva marca por excelencia en calidad-precio y ha logrado colarse en el top 5 de fabricantes en España, con poco más de dos años de vida.

Antes de cofundar realme en 2018 junto a Sky Li, Sheth fue director de ventas de OPPO. Actualmente ocupa el puesto de Vicepresidente global de realme y CEO de realme Europa, India y Norte América, en una trayectoria que siempre ha ido muy ligada a la telefonía móvil.

Desde Xataka hemos estado hablando con Madhav Sheth para conocer los ambiciosos planes de realme y cuál es su visión del competitivo mercado de la tecnología. Uno en el que no pretenden ser uno más, sino "poder competir contra los top 1 o top 2 en telefonía móvil en un plazo de dos o tres años", según asegura el propio Madhav. Esto es todo lo que nos ha contado.

2020 y la expansión por Europa de realme

Cuando las cosas se tranquilicen, Madhav probablemente estará entre Alemania y Delhi. El mercado más fuerte de realme está en la India, donde afirman que se encuentran en cuarta posición y son segundos en ventas online, pero la compañía observa con atención las ventas en Europa, con España a la cabeza. La elección de Madhav como CEO europeo puede entenderse como parte de la globalización de la compañía. El cofundador y uno de los máximos responsables del fabricante ocupándose directamente de las operaciones en Europa.

El propio Madhav encarna la juventud de la marca. Con 39 años, es uno de los pocos directivos con menos de 40 años en ocupar un puesto de este nivel dentro de las principales compañías de telefonía móvil. La IFA de Berlín estaba marcada en el calendario como evento para presentar las líneas de su estrategia en Europa, pero la Covid-19 forzó que fuera online. Un sector donde realme se siente cómodo, pero la compañía también pone el foco en la venta presencial. Un canal de ventas, el offline, donde Madhav ha jugado un rol importante en anteriores etapas.

"En realme creemos que la tecnología no es solo para las clases, también para las masas"

"Se trata de cómo podemos masificar la tecnología. En realme creemos que la tecnología no es solo para las clases, también para las masas. Es algo que siempre tenemos en mente", empieza contándonos Madhav, al preguntarle sobre las diferencias entre el mercado europeo y el indio. "¿Cómo manejamos diferentes mercados, en diferentes geografías y culturas? Creo que se trata de cómo podemos simplificar la vida. Para mí la tecnología tiene una definición muy sencilla: debe ser novedosa y debe ser útil. Siempre intentamos asegurarnos que sea útil y novedoso, que marque diferencias", explica Madhav al mismo tiempo que nos pone un ejemplo: "Pongamos la carga rápida de 65W de los nuevos realme X7 y X7 Pro. Una vez pruebas este tipo de carga, es adictivo. Nunca vuelves a las soluciones de carga normales. Eso sirve tanto en la India como en Europa, o en África. En todas partes la tecnología habla el mismo idioma".

Xataka: ¿Cómo se decide qué modelos llegan a Europa y cuándo? ¿Podéis compartir con nosotros alguna curiosidad? Acerca de las diferencias entre lo que llega al mercado Europeo y al chino o indio.

Te daré esta respuesta con dos aspectos. Somos una marca impulsada por la comunidad. En Europa estamos organizando un equipo que interactúa constantemente con la comunidad y cualquier persona puede compartir sus comentarios sobre el tipo de productos que le gustaría ver en el futuro. Como ejemplo, en una de nuestras comunidades escuché que por qué no tenemos cuatro cámaras. Entendemos todo este lenguaje y estamos tratando de mejorar esa parte. El segundo aspecto es de medios como vosotros. Hacemos nuestra propia investigación de mercado, hablamos con nuestros socios y de ahí proviene toda la retroalimentación. Luego ideamos una estrategia de producto para saber qué necesitamos lanzar y a qué precio particular. ¿Cuál es la disposición de los consumidores a pagar a un precio determinado? Ahí comenzamos a medir.

"En Europa estamos organizando un equipo que interactúa constantemente con la comunidad y cualquier persona puede compartir sus comentarios sobre el tipo de productos que le gustaría ver en el futuro"

Xataka: 2020 ha sido un año de locura. ¿Cómo os ha afectado la Covid-19? ¿Habéis vendido más o menos de lo esperado?

Los números de los realme 7 y realme 7 Pro pueden parecer pequeños, pero lo cierto es que nunca pronosticamos ni nos anticipamos a esta alta demanda. El número es solo un resultado. La demanda de la serie es muy alta. Lo vimos en las tendencias de Google en los días particulares cuando lanzamos. Y sorprendentemente, para muchos países. El punto es que no pudimos satisfacer la demanda o que no pudimos anticiparla. No nos enfocamos bastante, aunque yo diría que estábamos probando el terreno. Podríamos haber ido más lejos. Lo que sí podemos mostrar es que los números son alentadores.

Nunca pronosticamos esta alta demanda"

Tras el Black Friday de 2020, realme España ha compartido que "el modelo realme 7 fue el smartphone 5G más vendido" del día, agotando tanto ese modelo como el Pro y el X3 SuperZoom.

La estrategia para competir en calidad-precio

Xataka: Este año hemos visto la expansión del 5G. ¿Qué tecnologías innovadoras o características nos depara el año que viene?

En realme creemos que hay que mantener las cosas simples. Vamos a democratizar el 5G en cada punto de precio. Intentaremos llevarlo a cada punto, quizás también por debajo de los 100 euros. Hemos lanzado el realme 7 5G por 279 euros y continuaremos trabajando para traer esta tecnología a más precios. Queremos llevar la masificación de esta tecnología. Incluso con el 5G, no creemos que tengas que gastar algo descabellado.

"Vamos a intentar llevar el 5G por debajo de los 100 euros"

Xataka: En telefonía móvil, muchos de los terminales terminan teniendo componentes similares. Baterías de 5.000 mAh, sensores de 48 megapíxeles... ¿de qué componente dispone realme que nadie más en el mercado tiene?

"Fuimos los primeros en lanzar un móvil con cámara de 64 megapíxeles"

Fuimos los primeros en lanzar la carga de 65W. Verás que en el futuro lanzaremos muchas cosas que serán pioneras. En Europa llegamos tarde, pero también fuimos los primeros en lanzar un móvil con cámara de 64 megapíxeles. Hemos sido de los primeros en llevar el 5G a cada punto de precio. Estamos tratando de democratizar el 5G, incluso al precio de la gama de entrada. Por alrededor de 300 euros, fuimos los pioneros en traer el 5G. Estamos tratando de implementar muchas otras cosas, en algunos casos innovando en el precio, en la estrategia o en innovaciones de las propias especificaciones del producto.

Xataka: ¿Cuál es vuestra visión de los teléfonos plegables?

Explicaba que la innovación tiene que ser novedosa, pero también tiene que ser útil. Los plegables son lo primero pero no útiles, por ahora.

Xataka: ¿Lo serán en el futuro?

Definitivamente sí, pero hasta que no tengamos ninguna solución de caso de uso... Ahora mismo hay muchos detalles donde la gente está preocupada al utilizarlos. Incluso si somos tú o yo, el móvil y la manera en la que lo utilizamos, siempre vamos a tener algún punto donde no estemos del todo conformes durante el día a día. ¿Son los plegables útiles para el día a día? No lo creo, pero le daremos vueltas. Como realme estamos constantemente trabajando con nuestros aliados y no solo somos un proveedor. Somos un proveedor con un gran respaldo, con un fuerte centro de I+D detrás con sus múltiples innovaciones y tecnologías en marcha. Y creo que veréis muchas de estas cosas en el futuro.

"¿Son los plegables útiles para el día a día? No lo creo, pero le daremos vueltas. Somos un proveedor con un gran respaldo, con un fuerte centro de I+D detrás"

Xataka: Dentro de la propia realme disponéis de varias familias de móviles. Una de ellas es Narzo. ¿Por qué una marca distinta? ¿Llegará a Europa?

Sí. Pero diría que llevará algún tiempo. Queremos lanzar más productos de la familia realme, pero primero queremos establecer un ecosistema completo, que son más de 100 productos. Narzo está en nuestra mente, pero primero queremos dar nos pasos más.

Xataka: El feedback de los usuarios muchas veces depende de la elección de componentes. Hemos visto que apostáis por procesadores Dimensity de MediaTek en un gran número de dispositivos. ¿Qué ventajas tienen respecto a Qualcomm y cómo se decide cuando apostar por uno u otro?

No diría que es mejor que Qualcomm. Uno es más barato, pero no se trata de comparar. Se trata de que los usuarios obtengan más opciones. Utilizaremos los Snapdragon 875 (888) y 865 Plus, pero también los Dimensity 800 y Dimensity 1000+. Algunos son mejores en GPU, otros en CPU, algunos ofrecen mejores gráficos... la cuestión es ofrecer distintas opciones en distintos niveles de precio. Utilizaremos procesadores Dimensity 800 y Dimensity 1000, que son chipsets que en esencia nos ayudarán a democratizar el 5G. Chips con un gran motor en inteligencia artificial y puntuaciones en benchmarks por encima de 400.000 puntos. Creo que Dimensity va a ser muy bueno para juegos. No es que sean mejores que Qualcomm, cada uno tiene sus argumentos, simplemente brindamos más opciones a los usuarios.

Xataka: Hay compañías que prometían que nunca harían un móvil de 1.000 euros, pero en los últimos años esto ha cambiado. ¿Cuánto tiempo tardaremos en ver un móvil de realme por, digamos, 800 euros?

Definitivamente en 2021. Nunca diré que no vamos a hacer eso. También diré que incluso si estás tratando de hacer algo, nunca sabrás el precio correcto antes. Asumiendo que vamos a lanzar un teléfono de alrededor de 700 u 800 euros, siempre intentaremos que llegue con algo extremadamente novedoso y extremadamente útil a ese precio frente a la competencia. Si hay competencia en ese rango, intentaremos que nuestro producto sea mejor y más útil. Es lo que siempre intentamos hacer. Realme no gira entorno a un precio en particular, podemos ir desde los 99 euros a los 700 u 800 euros. Somos una marca completa de móviles.

"Realme no gira entorno a un precio en particular. Asumiendo que lancemos un teléfono de 700 u 800 euros, siempre intentaremos que llegue con algo extremadamente novedoso y extremadamente útil a ese precio frente a la competencia"

Sobre el modelo de negocio

En esta lucha por la calidad-precio se encuentran varios fabricantes asiáticos, desde Huawei hasta OPPO, pasando por la propia realme. "Vendemos más pero ganamos menos, así conseguimos el precio más bajo", aseguraba a Xataka Lei Jun, CEO de Xiaomi. En el caso de realme, la compañía nació dentro del seno del grupo BBK Electronics, matriz de otras marcas como Vivo o OnePlus. Sobre el negocio y estrategia de realme preguntamos a Madhav Sheth.

Xataka: Fabricantes como Xiaomi prometen que su margen de beneficios no superan el 5%. ¿Os encontráis vosotros en ese mismo rango?

"Si somos capaces de mantener un beneficio bruto del 5% en nuestra escalabilidad, creo que es conveniente"

Cómo decirlo... sí, estamos aquí por el negocio, estamos aquí por los beneficios y obtenemos ganancias, claro. Pero al mismo tiempo todo se trata de economías de escala cuando hablamos de globalización. Si somos capaces de mantener un beneficio bruto del 5% en nuestra escalabilidad, creo que es conveniente.

Xataka: Realme nació desde OPPO, junto decidiste crear junto con Sky Li la compañía. ¿Cuál es vuestra relación con BBK Electronics? ¿Cómo es la comunicación entre el grupo y realme?

Compartimos muchos recursos internamente, pero realme es una empresa independiente, con operaciones completamente independientes. Tenemos muchos recursos compartidos, como los equipos de I+D y los centros de producción, pero como empresa somos completamente independientes y en nada de la estrategia de producto o la estrategia GTM ('go-to-market') están involucradas el resto de empresas del grupo. Cada una tiene su propio enfoque paralelo.

Televisores, auriculares y nuevos dispositivos conectados para mediados de 2021

Xataka: Más allá del móvil, en realme habláis de una estrategia '1+4+N'. ¿Qué productos podemos esperar en el futuro cercano?

1 es el móvil, el hub. 4 es lo que conectamos y N son todos los productos lifestyle. Vamos a traer muchos productos, desde audio, wearables, televisores... estamos tratando de evaluar otras categorías también, que veremos en 2021. Es un gran abanico de productos y lanzaremos después de establecer nuestra estrategia.

"Estamos tratando de evaluar otras categorías también, que veremos en 2021. Es un gran abanico de productos"

Xataka: ¿Si entre todos tuvieras que quedarte con uno?

X7 Pro.

Xataka: ¿Y que no sea un móvil?

Los TWS Pro (realme Buds Air Pro), que estamos lanzando ahora y para finales de diciembre soportarán iOS. Por lo que las actualizaciones ya estarán ahí.

Xataka: Hablemos de teles. ¿Cuándo veremos la nueva realme TV SLED 4K en Europa?

Está planeado para mediados del próximo año.

Xataka: En tecnología de televisores, el precio de las OLED ha caído mucho. ¿Planeáis utilizar esta tecnología?

"OLED también"

Sí, múltiples tecnologías. SLED es una de ellas. Vamos a intentar escalar a diferentes rangos de precios. Es algo que tenemos en mente. OLED también.

Xataka: También habéis hablado de mejorar vuestros productos de audio. Hemos podido probar varios de los Realme Buds, pero por el momento no tenemos ningún auricular al estilo de los de Bose o Sony. ¿Tendremos auriculares de diadema de realme?

A mediados del próximo año podrás verlos.

Xataka: En el campo del software, hace unas semanas lanzasteis Realme UI 2.0. Pero quiero preguntarte acerca de los servicios. ¿Podría sobrevivir realme sin Google?

Tenemos una relación muy cercana con Google. Y creo que compartimos mucho. Incluso nuestro marcador es ahora Google Dialer. Creo que no se trata acerca de sobrevivir. Creo que tanto las empresas como ambas marcas se están integrando de una manera más profunda. Compartimos muchas sinergias entre nosotros. No se trata de supervivencia, pero nunca hemos pensado en el camino separados, se trata de estar juntos.

Xataka: ¿Entonces no existe un plan B?

Sé que la base de Google es bastante alta y, para ser honestos, creo que no tenemos tales planes. Por el momento, no querría comentar nada más.

"Tenemos una relación muy cercana con Google. Y creo que no tenemos tales planes", explica Madhav en relación a una posible apuesta por servicios propios, al estilo Huawei.

Competencia y futuro

Xataka: En Europa, uno de los temas de los que más se habla es sobre la regulación de las grandes compañías tecnológicas. ¿Estáis al tanto de esta situación? ¿Esperáis cambios en tasas globales o una aproximación distinta?

Estamos monitorizando la regulación de cerca. Pero para ser honestos, todavía no hay nada formado.

Xataka: Hemos hablado de Europa, ¿qué ocurre con los Estados Unidos? ¿Es un mercado demasiado hostil para las marcas asiáticas? ¿Crees que cambiará con la presidencia de Joe Biden?

Realmente no. Sobre el mercado estadounidense, entraremos en el primer trimestre del próximo año. Estamos listos para todos los desafíos, pero no veo nada que nos impida o detenga a entrar a partir de ahora. Estamos creando una hoja de ruta para ingresas en el mercado estadounidense y creo que lo tendremos todo listo antes de finales de diciembre.

“Estamos listos para todos los desafíos”, Madhav nos confirma la entrada de realme en el mercado de EE.UU durante el primer trimestre de 2021.

Tienda de Realme abierta en el distrito de Janakpuri, Delhi.

Xataka: En la India, habéis abierto recientemente tiendas físicas. ¿Llegarán a Europa?

Sí, en 2022.

Xataka: ¿Y serán similares?

Serán similares, como una experiencia para poder lanzar todos los productos en todas las categorías de precios. Tiene sentido abrir algo así. Para 2022 creo que estará bien.

Realme abrirá tiendas físicas en Europa en 2022, similares a las recién mostradas en la India.

Xataka: Ya termina este año marcado por la pandemia. ¿Cómo os encontráis respecto a una situación de normalidad?

Creo que la Covid-19 tuvo desórdenes en los trimestres anteriores. Pero estamos tratando de normalizarnos. Creo que estamos casi normalizados en un 80%. Creo que podremos resolver las situaciones de la cadena de suministro para el próximo trimestre. Y estaremos volviendo a la normalidad. Aunque no se trata de la situación de Covid-19, se trata de la demanda frente a la estimación de la oferta. Y eso es lo que estamos tratando de igualar.

At #realme, employee safety is our biggest priority. Proper safety protocols like thermal screening at the entrance, periodic sanitization, mask provisions, and other measures are undertaken daily for all those who choose to work from the office. #HealthFirst pic.twitter.com/4doyJwSc72 — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) November 30, 2020

Xataka: En dos años habéis experimentado un crecimiento muy rápido, pero lo más difícil suele ser mantenerse y consolidarse como una gran marca. En esta evolución, ¿veremos a realme superar a OPPO?

¿Por qué me preguntas por OPPO solo?

Xataka: Te pregunto acerca de OPPO para conocer la aspiración. Déjame plantearlo de otra manera. ¿Será siempre realme una marca secundaria para el grupo respecto a OPPO?

Déjame ser claro. Realme es una compañía del segmento y cualquier otra marca es competidor nuestro. Como he dicho, somos una marca independiente. Respetamos a OPPO al igual que respetamos el resto de opciones para los usuarios, incluyendo Apple, Samsung, Xiaomi u otras marcas. Dicho esto, en India somos número 1 en ventas online en este momento durante el último trimestre y estamos cerca del top 3, con solo dos años de vida. Estamos entre el puesto 3 y 4, dependiendo de los números y del factor que tengas en cuenta. Y ya hemos superado a algunas marcas como OPPO, Vivo y en algunos casos a Samsung y Xiaomi. Nuestra visión no es solo ser una marca, la visión de realme es ser más grande, estar entre el top. No solo por traer o hacer algo, sino por ofrecer los productos correctos al precio correcto.

"En India somos nº1 en ventas online en este momento durante el último trimestre y estamos cerca del top 3, con solo dos años de vida"

Xataka: Vuestra estrategia con los fans y la comunidad, nos recuerda especialmente a la de Xiaomi. ¿Es casualidad?

Una marca impulsada por la comunidad no trata sobre la propia marca. En mis días de universidad, la comunidad que escuché por primera vez fue sobre Linux. Hoy una de las plataformas comunitarias más grandes y uno de los software impulsados por la comunidad más exitosos del mundo. Esto es lo que nos da la inspiración, una comunidad que prueba el negocio y lo entiende. No se trata acerca de quién lo ha introducido. Hay muchos casos de éxito en la propia industria tecnológica, desde Linux hasta otras marcas, de los que podemos ver y aprender.

Xataka: ¿Tendremos un 2021 mejor que 2020?

Definitivamente sí. En términos de índice de satisfacción del cliente. Para finales del próximo año no puedo garantizar los números de ventas, pero sí puedo garantizar que mejorará la satisfacción más de lo que ya es hoy.

Xataka: ¿Y en 5 años? ¿Cómo será la realme dentro de ese tiempo?

5 años es demasiado tiempo en esta industria. Os puedo dar que el próximo año estaremos en el top 5 en Europa. En 2022 estaremos entre el top 3. Para 2022-2023 queremos competir contra los top 1 y top 2. Queremos competir contra los mejores, esa es nuestra aspiración.

"El próximo año estaremos en el top 5 en Europa. En 2022 estaremos entre el top 3"

Xataka: ¿Esperáis competir contra estas primeras marcas también en el sector del Internet de las Cosas?

Sí. ¿Por qué no vamos a replicar el éxito de la telefonía móvil en el IoT? Este es también uno de los mercados más grandes de Europa y los usuarios están buscando estos productos, no solo en audio, también en wearables y smartbands. Estamos explorando más y más categorías.

Madhav reconoce que tiene "muchas ganas de que celebren el MWC 2021" porque quiere viajar a nuestro país. Su única visita a España fue mucho antes de cofundar realme. En 2008, mientras realizaba su MBA, tuvo la oportunidad de acudir a El Bulli, famoso restaurante del chef Ferran Adrià, como caso de estudio. Veremos si el importante evento de Barcelona logra realizarse y tenemos la oportunidad de volver a hablar con Madhav, para así poder comprobar en qué estado se encuentra su ambicioso plan de convertir a realme en una de las mayores marcas de telefonía móvil.