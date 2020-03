"Para finales de año nuestro objetivo es alcanzar el top 3 del mercado global en España": Emilio Álvarez, Country Manager de Realme España

Hoy ha sido el día de Realme. La compañía, por motivos evidentes, ha hecho una presentación en vídeo para anunciar la llegada de los nuevos Realme 6, Realme 6i y Realme C3 a España. Tres dispositivos, todos por debajo de los 300 euros, con los que la empresa quiere seguir compitiendo ferozamente en el rango de la gama media.

Para conocer su trayectoria hasta el momento, su futuro, lo que está por venir y lo que podemos esperar, en Xataka hemos tenido ocasión de hablar con Emilio Álvarez Rodríguez, Country Manager de Realme España. Por videoconferencia, por supuesto.

El coronavirus no está afectando a la producción, sí a la logística

Uno de los problemas derivados de la crisis del coronavirus en términos tecnológicos es la logística. Realme tiene su raíz en China, desde donde traen sus dispositivos al resto del mercado. Álvarez explica que "allí [en China] la situación no te podría decir que esté totalmente normalizada, pero sin duda la situación ha mejorado y las fábricas están funcionando de forma casi totalmente normal [...] Al final son inconvenientes desde un punto de vista operativo".

"A nosotros en cuanto al negocio nos está afectando de una manera mucho menor, o al menos no hemos notado un impacto significativo porque tenemos una posición muy fuerte en el mercado online", afirma Álvarez, que reconoce que "antes de la crisis estábamos expandiéndonos muy rápidamente en toda la parte de retail, pues bueno, desgraciadamente esa actividad está en stand by, íbamos a iniciar proyectos importantes con clientes que esperamos retomar en mayo y esperamos que las tiendas puedan empezar a abrir en mayo".

Esto es algo que les está afectando en todo el territorio europeo, porque las condiciones de confinamiento varían muy poco de un país a otro. Cree que a ellos les ha afectado "en un mes en el que teníamos un montón de lanzamientos, por lo cual, a nivel de carga de trabajo, es una autentica locura, así que estamos aprovechando nuestra posición en el mercado online para empujar más por ahí".

Por esta forma de hablar, podría surgir la pregunta de si habrá retrasos con los Realme 6 y sus dos escuderos, pero Álvarez nos confirma que con el Realme 6 no habrá problemas, puesto que los dispositivos llegaron ayer a Madrid y ya se encuentran en los almacenes de los distribuidores. No ocurre lo mismo con el Realme 6i y C3, que si bien ya han sido fabricados están pendientes de volar a nuestras fronteras.

"A día de hoy no sé si con el 6i y el C3 habrá un retraso, pero si lo hubiera va a ser de días, porque ya están fabricados y estamos trabajando en encontrar vuelos", asegura Álvarez. Del Realme 6 han traído "unos cuantos miles" y creen que se han quedado cortos, puesto que tendrían que haber encargado un 30-35% más de volumen. Estos terminales ya se pueden conseguir en pre-compra.

La posición de Realme en el mercado

Realme es una marca bastante joven. Empezó su andadura en mayo de 2018 y a nuestras fronteras llegó en 2019 con el Realme 5 Pro, Realme X2 y Realme X2 Pro, así que en lugar de trayectoria podríamos hablar mejor de recorrido. En este sentido Álvarez afirma que "en el mercado online estamos el número tres y en el mercado global seguimos dentro del top cinco". Confía en que cuando todo vuelva a la normalidad sigan ascendiendo puestos.

"A nivel de producto, creo que nos vemos muy bien en la gama media y que a día de hoy la propuesta de Realme es la mejor que podemos encontrar en el mercado, y eso se adecua muy bien con el público español y el mercado español", asegura Álvarez. Y ahora que hablamos de producto, la estrategia de Realme recuerda mucho a la de Xiaomi en sus inicios: móviles con buenas prestaciones a precios asequibles. La cosa ha cambiado ahora y Xiaomi ya se ha subido al carro de los móviles de mil euros, así que la pregunta es: ¿qué hará Realme, ahora que parece ser la nueva marca chollo? ¿Es sostenible esta estrategia de precios?

El Realme X2 Pro fue el buque insignia con el que aterrizaron en España.

Álvarez explica que "nosotros ganamos el dinero que tenemos que ganar con todos los terminales que sacamos a la venta, de hecho ha habido modelos que podríamos haber lanzado y no los hemos lanzado" porque no serían rentables. Emilio no habla de otras marcas, pero es claro al afirmar que si Realme tiene un móvil en el mercado es porque es rentable para la firma.

La estrategia de Realme "no va porque lancemos terminales de mil euros. Queremos seguir siendo fuertes y cada vez más en la gama media, nuestro público es un público joven y entiendo que no muchos jóvenes se pueden comprar un móvil de mil euros. De hecho, el terminal con el precio más elevado es el Realme X50 Pro 5G, y partimos de 600 euros". ¿Qué más van a hacer? Además de smartphones, van a traer otros productos sobre todo en la parte de audio, aunque desde la empresa también han presentado pulseras de actividad y han mostrado su smartwatch en alguna ocasión, por ejemplo.

Y la pregunta es: ¿qué ocurrirá cuando llegue el 5G a la gama media? Si algo estamos viendo con el 5G es que el precio de los productos sube porque es una tecnología nueva, como lo son los módems y procesadores. Afirma Álvarez que "evidentemente ahora los chipset 5G son más caros y uno de los motivos principales es por la demanda. Nosotros tenemos el X50 Pro 5G a los precios que hemos anunciado, pero el 5G se va a popularizar. Si la pregunta es cuándo no habrá un diferencial de precio entre un móvil 5G y uno 4G, para eso todavía quedan unos meses, pero eso no quita que este año vaya a haber terminales 5G a un precio significativamente inferior a los que vemos hoy".

El Realme X50 Pro 5G es el móvil 5G de la compañía.

Hablando de dinero, le preguntamos por los sacrificios que hace Realme para mantener los precios bajos, pero no habla Álvarez de sacrificios, sino de "un cúmulo de cosas", como afinar mejor en marketing o que "pertenecer a un grupo tan grande [BBK Electronics] te da sinergias para comprar componentes". No se trata de hacer sacrificios o de tener recetas mágicas, opina Álvarez, sino que el precio se contempla desde el desarrollo del producto. Xiaomi, por ejemplo, ha reconocido en diferentes ocasiones jugar con un margen del 5% en beneficios, pero la estrategia de Realme parece ir por otros derroteros.

"Nosotros cuando elegimos un procesador es por diferentes motivos, desde por supuesto su coste hasta el rendimiento, y si está ahí es porque es la elección acertada"

¿Quizá optar por MediaTek en lugar de por Qualcomm tiene algo que ver en esta estrategia? Álvarez responde claro: "cuando lo pruebes, me lo dices", tras lo cual se ríe. "Nosotros cuando elegimos un procesador es por diferentes motivos, desde por supuesto su coste hasta el rendimiento, y si está ahí es porque es la elección acertada". Y es que el Realme 6 llega con el MediaTek Helio G90T, un SoC que ya conocemos del Redmi Note 8 Pro y que, para Álvarez, es una opción perfectamente válida.

El futuro de Realme

Realme Buds Air.

Algo que nos hemos visto en la presentación de hoy es un móvil 5G. Álvarez nos cuenta que habrá más modelos 5G y que el motivo de no haberlos traído es que "nos tenemos que adaptar a la situación de cada mercado, y la situación en Europa y España es que el 5G va a ser algo imparable, que va a suceder, pero que va a llevar cierto tiempo". Para Álvarez no sería lógico replicar la estrategia de lanzamientos en China, donde todos los modelos son 5G. "El 5G va a tener una presencia significativa en nuestro portfolio de este año, pero también el 4G, porque tiene que ser así", concluye.

Tampoco hemos visto hoy el Realme 6 Pro, que es el buque insignia de la compañía. Le hemos preguntado por él, pero no han dado más información al respecto. Con todo, la familia Realme 6 consta de tres móviles, el Realme 6i, Realme 6 y Realme 6 Pro, así que si hoy han hablado de Realme 6 Series, lo más probable es que acabe llegando, pero para salir de dudas lo único que podemos hacer es esperar. Sin novedades con respecto a Narzo, esa submarca que van a presentar en un primer momento en India, ni de sus televisiones, que también van a presentarse en India.

"Toda la parte de audio se va a seguir desarrollando"

Lo que sí hemos visto a lo largo de los últimos meses es a Realme traer más productos para el ecosistema IoT. Ahí tenemos los Buds Air (sus auriculares estilo Airpods) y los Buds Wireless (inalámbricos), pero la compañía está desarrollando UNI Smart AiOT, un ecosistema de dispositivos conectados que ya dejaron ver que serían pantallas inteligentes, altavoces inteligentes, auriculares y smartwatches. ¿Qué traerán? Según Álvarez, "toda la parte de audio se va a seguir desarrollando, tendremos pulsera de actividad, smartwatch, y sí, vendrán más productos". Lo que traigan o no dependerá del mercado, aunque afirma que el segmento de productos IoT va a ser una vía de desarrollo clave para la marca a lo largo de este año

Realme Buds Wireless.

¿Qué hay de los plegables? Samsung, Motorola y Huawei tienen los suyos en el mercado, OPPO también parece estar trabajando en uno... "Puestos a soñar, supongo que sí", bromea Álvarez, que dice que "poniendo los pies en la Tierra, yo te diría que también, lo que pasa que en su momento". Opina que ahora mismo lanzar un plegable supone elevar el precio y que estos productos tienen unas ventas muy reducidas actualmente, pero vuelve al mismo comentario que con el 5G: "cuando nosotros esta tecnología nos la podamos traer a nuestro terreno, en el que estamos cómodos y sabemos que nuestros clientes van a poder comprar el dispositivo lo haremos, pero antes no".

Concluimos la entrevista hablando de futuro, preguntándole a Álvarez dónde se ven desde Realme en cinco años. Afirma que "con el desarrollo que estamos teniendo en tan poco tiempo, te mentiría si no te dijese que espero ver a Realme muy, muy arriba de la tabla, y con una presencia muy importante en España". Para finales de año, la compañía tiene como objetivo "alcanzar el top 3 del mercado global en España y estamos convencidos de que lo vamos a conseguir".