El viraje de Europa hacia la nuclear: Alemania y Francia han firmado un pacto para reconfigurar el continente

El debate sobre la energía nuclear parece más vivo que nunca, pero no es algo nuevo. Lleva un par de años sobre la mesa y empezó a intensificarse con el cierre de las centrales nucleares. Hace dos años, Alemania cerró sus últimas tres centrales nucleares dentro de la política, Energiewende. Esta medida fue tomada por el a un accidente similar al de Fukushima y se reforzó por la guerra de Ucrania, un cóctel que generó un intenso debate nacional. Ahora con la llegada al poder del nuevo canciller Friedrich Merz, la situación ha tomado otro rumbo.

La firma. En un momento donde la Unión Europea está enfocando todos sus esfuerzos hacia la transición energética, dos países han sellado una alianza que cambiará el paradigma del contiene. Alemania ha dejado de bloquear los esfuerzos de Francia para que la energía nuclear reciba el mismo trato que las renovables en la legislación de la UE, según ha informado Financial Times. Esta decisión marca un cambio radical respecto a la postura alemana, que hasta ahora se oponía a considerar la energía nuclear como una fuente verde.

El pacto. El acuerdo ha establecido tres puntos clave para la energía nuclear. En primer lugar, se permitirá que el hidrógeno rosa, producido a partir de energía nuclear, se clasifique como "verde", otorgándole el mismo estatus que al hidrógeno renovable. En segundo, se eliminarán las referencias peyorativas contra la nuclear en los textos legales de la UE, facilitando su inclusión en futuras normativas energéticas. Por último, este pacto podría ser clave para que la energía nuclear reciba financiación de la UE.

Una reactivación. El canciller alemán, Friedrich Merz, está utilizando este acuerdo para reactivar una cooperación franco-alemana y avanzar en la política energética europea. Todo ello, motivado bajo la necesidad del país germano de mantener los precios competitivos de la electricidad y asegurar un suministro energético estable. Como han detallado en el medio londinense, el acuerdo abriría una puerta a futuras conversaciones sobre la posible integración de Alemania en el escudo nuclear francés, una medida disuasoria ante la amenaza rusa.

¿Y el auge renovable? Si algo caracteriza a Alemania es su apuesta por el autoconsumo, superando a España. De hecho, el año pasado más del 60% del consumo eléctrico provino de fuentes limpias, pero la dependencia por el gas sigue siendo alta, especialmente durante los períodos de dunkelflaute, donde la intermitencia de las renovables puede amenazar la estabilidad del sistema eléctrico.

Entonces, ¿van a reabrir centrales? No, no habrá reapertura de centrales nucleares convencionales. No obstante, se están explorando nuevas tecnologías nucleares que podrían posicionar a Alemania como un referente europeo. Según Financial Times, una de las tecnologías serán los Reactores Modulares Pequeños (SMR), que presentan ventajas en términos de seguridad, flexibilidad y menor escala. Además, se está promoviendo el desarrollo de la fusión nuclear, con el anuncio de un apoyo firme a la planta de Proxima Fusion, un proyecto que busca avanzar hacia una energía nuclear más segura y sin residuos radiactivos de larga duración.

¿Pero no hubo una polémica? En el año 2022, la UE implementó la taxonomía verde para clasificar las inversiones sostenibles. Sin embargo, desde su aprobación, esta normativa ya incluye a la energía nuclear y el gas natural como fuentes de energía de transición, un movimiento que generó una gran controversia en su momento. De esta manera, este nuevo pacto puede traer cola, porque Austria sigue siendo el único Estado miembro que se opone rotundamente a la energía nuclear, mientras que Bélgica y los Países Bajos están reconsiderando sus políticas nucleares, tal y como han señalado en Financial Times.

Previsiones. De momento este pacto tiene dos enfoques. A corto plazo, el acuerdo quiere estabilizar precios energéticos y garantizar infraestructura nuclear compartida. A largo plazo, Alemania aspira a posicionarse como líder en tecnologías nucleares avanzadas, especialmente en la fusión nuclear y los SMR, además de consolidarse como un referente europeo del hidrógeno verde.

Este nuevo viraje que está tomando Alemania transformará el equilibrio energético europeo y es un ingrediente más para el debate de las nucleares, que sigue latente en el continente. Sin embargo, en este contexto, cabría preguntarse si esta postura no intensificará aún más las divisiones entre los Estados miembros, avivando las tensiones en torno a la política energética común y complicando la transición hacia un modelo más sostenible.

Imagen | Lnbiggs

