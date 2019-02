Una planta solar espacial, la idea que baraja China como alternativa a las estaciones fotovoltaicas terrestres

La solar es una fuente de energía que cada vez es más habitual y económica, y no es de extrañar que se busquen soluciones para que aún cunda más aprovecharla. Pero lo que parece que se plantean en China es algo estratosférico casi literalmente, ya que se habla de una estación solar en el espacio.

Una instalación fotovoltaica que capturaría la energía solar in situ para enviarla a la Tierra, de modo que las nubes no serían un problema o una primera barrera a superar en la captura. Una estación que sería pionera de hacerse realidad y cumplir plazos, y otro capítulo más en esa particular conquista del espacio que estamos viendo en los últimos años con Chang'e 4 y otras misiones.

Acercándonos algo más a la fuente de energía

Como decíamos antes, la energía solar ha subido numerosos eslabones en lo que respecta a las principales maneras de obtención de energía, y de hecho hablando de superficie es una de las que más cunde. Pero eso no quita que, aunque metros cuadrados y Sol nos puedan sobrar en apariencia aquí en la Tierra para instalar paneles, se estudien otras maneras de aprovechar la energía que proporciona nuestra particular esfera incandescente.

Y lo que se ha sabido ahora es que en China al parecer están planeando lanzar una estación solar espacial, según afirman en el Sidney Morning Herald. Una plataforma que captaría la energía para enviarla a la Tierra, de modo que podría capturarse independientemente de las condiciones climáticas en nuestro planeta y esquivando el parón que supone el periodo nocturno.

No es una idea estrictamente nueva, ya que el Departamento de Energía de Estados Unidos ya lo planteó hace unos años, pero en este caso se trata de un proyecto de la Academia de Tecnología Espacial de China. Aunque aún hay que atar cabos importantes, de hecho uno de los principales problemas a resolver es cómo se obtendría la energía capturada en el espacio en la Tierra, lo cual se haría recurriendo a microondas o láser considerando lo que se está trabajando actualmente.

Las primeras pruebas en seis años (si todo sale bien)

La idea es además que, una vez encontrada la manera de transmitir la energía de manera eficiente y certera, que pueda ser además algo así como una estación de servicio espacial, pudiendo suministrar energía a vehículos espaciales. Una idea que de hecho ya vimos planteada con Orbit Fab., realizándose ya las primeras pruebas.

El plazo que barajan tampoco es que sea demasiado largo, con la idea de lanzar una instalación de prueba en 2025, con planes de lanzar otra mayor en 2050. Veremos si el plazo se cumple y si tal y como parecen plantear la energía obtenida en el espacio puede usarse como la que se obtiene en las estaciones terrestres, aunque según veíamos en el estudio estadounidense sería bastante más caro y las condiciones climáticas supondrían un problema igualmente para la transmisión por láser.

