Occidente tiene un plan para reforzar su presión sobre Rusia en un punto estratégico: el precio del petróleo

La política energética es cuestión de equilibrios. Y en plena crisis, con el recuerdo reciente de los precios escalando a registros históricos y Rusia —pieza clave en el tablero internacional— inmersa en una guerra condenada por Europa y EEUU, el juego se vuelve si cabe todavía más complicado. Como parte de ese complejo encaje de bolillos la UE y el influyente club del G7 han decidido mover ficha, una especialmente interesante y bien medida: poner un tope al petróleo ruso.

La decisión no lanza un misil a la línea de flotación de la economía del Kremlin, pero sí aspira a limitar los recursos que llegan a una Rusia embarcada en la guerra de Ucrania.

Y, ya de paso, evitar un paso que pueda acabar afectando a los precios.

¿Qué acaba de decidir la UE? Lo resume perfectamente la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen: fijar un tope al precio del petróleo que “reduzca de forma significativa” los ingresos de Rusia y contribuir de paso a la “estabilización” de costes a nivel global. En la práctica eso se traduce en limitar el precio del barril a 60 dólares y garantizar que, si el mercado baja de esa cifra, el pago permanezca un 5% por debajo del que marque el mercado. La medida, precisa Europa Press, se centra en el crudo que se canaliza por el mar, una vía con un peso fundamental.

Para lograr el pacto los socios europeos han tenido que sentarse y negociar hasta encontrar el equilibrio. No ha sido fácil. Las sensibilidades van desde la postura beligerante de Polonia, que ha logrado que se apliquen revisiones periódicas, y quienes, como Grecia o Malta, países provistos de navieras que se encargan de transportar crudo ruso, quieren salvaguardar a sus empresas.

¿Y los miembros del G7? Tres cuartos de lo mismo. Hace meses sus países ya habían acordado poner un tope al precio del petróleo ruso para, precisamente, “reducir los ingresos y la capacidad de Rusia de financiar la guerra”. Ahora han ido un paso más allá. El club de potencias, entre las que se incluyen EEUU, Canadá, Japón y Reino Unido, acordaron ayer, junto a Australia, establecer un tope de 60 dólares al barril de petróleo ruso transportado por vía marítima, alineándose así con la UE.

