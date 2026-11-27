Aragón se ha convertido en uno de los territorios más atractivos para la industria de los centros de datos. Pero no todos los proyectos anunciados llegan a construirse. De hecho, la región ha perdido recientemente otro megacampus de centros de datos. En este caso, se trataba de Epilon, el campus que Box2Bit iba a construir en Épila, (Zaragoza). Con esta retirada, son tres ya los proyectos de este tipo que la compañía abandona en la región.

En esta “espantada”, Bit2Box, además, ha vendido a Blackstone los derechos asociados a 150 MW de capacidad de conexión eléctrica que había conseguido para Epilon y que ya no le van a hacer falta. El fondo de inversiones, por su lado, aprovechará esta potencia para reforzar su proyecto Rhodes, en Calatorao. Y es que los centros de datos requieren de un suministro eléctrico continuo y tan potente que la energía es ahora el bien más preciado para las empresas tecnológicas.

Un proyecto más que no se va a desarrollar. Según el portal Data Center Dynamics, Box2Bit anunció en su día tres campus de centros de datos en Aragón, pero, a día de hoy, ninguno seguirá adelante. Primero fue el Campus Ebro en Cariñena, valorado en 3.400 millones de euros, que fue descartado al quedarse fuera del plan de inversiones del Ministerio para los próximos cinco años. El segundo fue La Charluca, en Calatayud, que no consiguió obtener acceso a la red de transmisión y que tampoco llegó a desarrollarse.

Ahora se cancela también Epilon, que debía emplazarse en Épila, un municipio de Zaragoza.

¿Epeculación? Según las declaraciones de su alcalde, Jesús Bazán, que recoge ese DCD, los propietarios de las cerca de 100 hectáreas reservadas para Epilon no llegaron a recibir el primer pago y los derechos sobre el terreno expiraron el pasado mes de mayo. Bazán señala que no se puede descartar que el anuncio de Epilon tuviese motivaciones especulativas, primero anunciando un proyecto y obteniendo los derechos de terreno y capacidad de conexión y, posteriormente, transfiriendo estos últimos sin llegar a construir nada.

La conexión, un activo transferible que beneficia a Blackstone. Sea como fuere, la realidad es que la gran beneficiada ha sido Blackstone, que ha comprado los derechos de capacidad de conexión eléctrica y que ahora podrá utilizar para reforzar su enorme campus de centros de datos en Calatorao. El proyecto, al que se conoce como Rhodes, contempla alcanzar unos 430 MW de potencia informática y prevé una inversión superior a 13.000 millones de euros.

Con la cancelación de Epilon, los 150 MW procedentes de Box2Bit permitirán a Blackstone sumar capacidad de conexión que complementa los 600 MW que Red Eléctrica le había concedido inicialmente.

No sin problemas. A pesar de lo anterior, el macrocentro de Calatorao todavía tiene obstáculos administrativos y judiciales por delante. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha admitido a trámite un recurso de Ecologistas en Acción contra el proyecto Rhodes, como informa eldiario.es. Según esta publicación, la organización cuestiona la aprobación parcial del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) el pasado 28 de septiembre y la declaración de utilidad pública, que permite expropiar terrenos en suelo rústico para desarrollar estas instalaciones en beneficio de la promotora privada.

De momento, sabemos que Rhodes contaría con ocho edificios de centros de datos en una superficie de 223 hectáreas y que sus necesidades energéticas son aún mayores que lo que daba a entender el anuncio inicial: la documentación del expediente recoge una demanda de hasta 650 MW de potencia eléctrica, ampliable a 1.000 MW, frente a los 300 MW de los que se habló inicialmente. Ecologistas en Acción calcula que su consumo equivaldría al 40% del de toda la comunidad, mientras que la planta solar prevista dentro del recinto cubriría solo el 0,43% de esa demanda.





Imagen | Box2bit

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