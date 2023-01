Visa y Mastercard crearon una marca de sonido propia para sus pagos. No se escucha en casi ninguna tienda

Cuando pagamos con VISA o Mastercard suena un sonido especial, creado por estas dos compañías para identificar que hemos pagado con sus tarjetas. ¿No te suena haberlo escuchado? No pasa nada, porque lo cierto es que pese a llevar varios años con nosotros, su presencia en las tiendas es prácticamente inexistente. Y eso que hablamos de dos compañías que abarcan prácticamente todo el mercado.

Cómo suenan los logos sonoros. VISA lo llama 'branding sensorial', mientras que para Mastercard es una 'marca sonora'. En los dos casos estamos ante un sonido identificativo que suena cuando realizamos una transacción con sus tarjetas. Un sonido propio muy breve para poder relacionarlo con la marca y que cada vez que lo escuchemos sepamos que se trata de una operación "oficial".

VISA anunció su sonido en 2017, tras un año de desarrollo en el que intentaron encontrar el sonido ideal. Posteriormente aparecerían los de Mastercard o American Express. Junto al sonido tenemos una animación que aparece o bien en el datáfono o en los dispositivos móviles con los que paguemos. Aquí os dejamos un par de vídeos promocionales donde podemos escuchar estos sonidos:

Llegaron a España en 2021. La pandemia demostró que los pagos móviles y con tarjeta estaban a la orden del día. Fue en 2021 cuando Mastercard lanzó en España su marca sonora, tras presentarla en los Grammys de 2019.

Es una melodía de seis notas que inicialmente se puso a disposición en 100 tiendas de Banak Importa, Banak Importa Hermosilla en Madrid y Banak Importa Valencia situada en el centro de la capital, junto a la colaboración de UniversalPay. Como vemos, un proyecto piloto inicialmente disponible para unos pocos.

¿Por qué no los escuchamos tan habitualmente? Ha sido el Wall Street Journal quien apunta el problema que hay actualmente con estos logos sonoros. Tanto VISA como Mastercard apuestan por ellos, pero su implementación está yendo muy muy lenta.

"Hay muchas complejidades en el comercio minorista físico, incluido el ciclo de vida técnico y del punto de venta", contestan desde VISA. Y es que pese a llevar ya casi 6 años con nosotros, el logo sonoro requiere de datáfonos compatibles. Ni VISA ni Mastercard cobran extra por reproducir la animación junto al logo, pero los equipos que habitualmente hay disponibles en las tiendas no son lo suficiente modernos para este logo.

Las tiendas no ganan nada. Más allá de mejorar su relación con VISA o Mastercard, los alicientes que tienen los proveedores y las tiendas para cambiar el hardware de pagos e implementar estos logos sonoros son casi inexistentes. Muchas de estas tiendas no ven claro el añadir un sonido adicional que suene cada vez que se realiza el pago. No ya por los clientes, sino casi por ellos mismos.

Con los pagos digitales, VISA y Mastercard están perdiendo protagonismo. Los pagos móviles han ido sustituyendo a los pagos con tarjeta y aquí las dos compañías de pago tienen competencia. Ya no solo es una cuestión de hardware, sino del servicio que utilices para pagar. En este caso, muchos usuarios optan por servicios como Google Wallet o Apple Pay que disponen de sus propios sonidos.

Esta combinación de falta de hardware, falta de motivación económica y competencia entre distintas opciones es lo que ha derivado que una estrategia de marca tan básica como el logo sonoro para identificar a la marca no esté teniendo tanto alcance.

