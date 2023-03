Twitter ha vuelto a Slack y en el camino se ha topado con una sorpresa: casi 90.000 canales activos

Elon Musk dejó de pagar el alquiler de sus oficinas y hasta el papel de baño, y las rondas de polémicos despidos continúan. Su última decisión —cortar el acceso a Slack— parecía tener que ver con esa búsqueda de reducir gastos, pero la realidad es muy distinta. Resulta que esta herramienta de comunicación que triunfa en las empresas tiene un peligro: que la gente las use demasiado, incluso para comentar temas que no deberían comentar. O, en el caso de Twitter, que Musk no quiere que comenten.

Slack desactivado. La semana pasada Twitter desactivó Slack con la excusa de que el servicio debía pasar por un "mantenimiento rutinario". Jira —una plataforma de gestión de proyectos— también dejó de funcionar y eso provocó un efecto singular: sin poder comunicarse y sin poder registrar avances en proyectos, la mayoría de ingenieros se tomó el día libre según The Verge.

Nada de comentarios sobre los despidos. Aunque Jira volvió a funcionar al día siguiente, Slack no lo hizo. La teoría de que Musk no estaba pagando las facturas se desvanece frente a otro argumento que coge fuerza. Para empezar, puede que Musk estuviera probando a ver si su nueva empresa podía seguir funcionando sin Slack, sobre todo teniendo en cuenta que en Tesla usan Mattermost, un competidor de Slack. No obstante, Musk también deshabilitó el uso de Google Chat para las cuentas de trabajo, algo que se sospecha que podría haberse hecho para evitar mensajes internos sobre los recientes despidos. El CEO de Twitter simplemente quería evitar cotilleos internos.

NEW: Twitter is bringing Slack back but all the old channels are being archived. “We had a total of 88,188 channels” and it was becoming “impossible for our support teams to manage” the company said in an internal email.