Trabajar en un mercado en constante transformación, con Arnaldo Muñoz, vicepresidente de Selina (Ctrl Z, 1x02)

2020 está siendo un año extremadamente peculiar, sin comparación posible con ningún otro en muchísimas décadas. El mercado ha cambiado y las empresas deben adaptarse a ese cambio más rápido y con una mayor incertidumbre de fondo que nunca. No obstante, esta situación de transformación permanente ha sido acentuada por la pandemia, pero no es nueva: es la tendencia que ya venía marcando el paso de un mercado en el que lo que servía hace dos años seguramente ya no funciona hoy.

De esto último va 'Ctrl Z', un podcast de Xataka en colaboración con ISDI, la escuela de negocios líder en transformación de empresas y personas en la era digital. En este podcast hablamos de digitalización, negocio, emprendimiento e intraemprendimiento junto a Rodrigo Miranda, socio y director de ISDI, y Arnaldo Muñoz, SVP en Selina, como invitado experto.

Con ellos charlamos de su trayectoria y sus conocimientos para crecer profesionalmente en nuestra carrera laboral. Presentando el episodio, un servidor, Javier Lacort; y en la producción, Santi Araújo.

Desde esta misma página puedes escuchar este segundo episodio, aunque también puedes acudir a la plataforma en la que escuches tus podcasts para suscribirte directamente desde allí y escuchar el anterior, así como recibir allí cada nuevo capítulo.

Empresas con misión

Rodrigo Miranda.

En este segundo episodio hablamos con Arnaldo sobre temas que rodean a su extensa carrera profesional (ha pasado por Nike, Antonio Puig, Terra, Vistaprint o EasyJet entre otras), así como por sus logros en Airbnb, donde logró multiplicar por seis la facturación en apenas cuatro años.

De esas conversaciones extraemos lecciones sobre cómo presentar nuevas ideas que impliquen pensar fuera de la caja respecto a lo tradicional en una empresa, sobre el valor de tener una misión que defina a la compañía o sobre

Con él y con Rodrigo charlamos sobre competencias básicas para emprender o intraemprender en pleno 2020, sobre lo importante de poner al cliente siempre en el centro, o sobre pequeños hacks de productividad, como poner una cuenta regresiva al comenzar cada reunión, que además deberán contar con la menor cantidad de gente posible.

Cada mes, un nuevo capítulo

Y recuerda: todos los meses verás publicado un nuevo capítulo de 'Ctrl Z' en el que reunimos a un socio de ISDI y a uno de sus profesores expertos en emprendimiento e intraemprendimiento para hablarnos de digitalización y negocio.

¡Gracias por acompañarnos! Y hasta el próximo episodio.