Guardar elogios en una carpeta puede sonar raro: revelará habilidades imprescindibles para actualizar el currículum

Somos humanos, y en ocasiones necesitamos un "empujoncito" de ánimo para superar determinados momentos en la carrera laboral. Según Jessica Chen, directora ejecutiva de SoulCast Media, una agencia de capacitación en comunicación y autora del libro 'Smart, Not Loud: How to Get Noticed at Work for All the Right Reasons', crear una "carpeta de felicitaciones" ayuda a superar esos malos momentos y proporciona perspectiva sobre tu carrera laboral.

No basta con ser bueno, hay que ser visible. En una entrevista de la autora para CNBC, Chen asegura que la educaron para hacer su trabajo, alcanzar sus metas y no causar problemas. Sin embargo, durante su carrera laboral, asegura que no basta con hacer tu trabajo, también hay que aprender a transmitirlo para ser visible para el resto.

"Cuando era niña, nunca me enseñaron la importancia de hacerme visible, de hacer un seguimiento continuo como una forma de permanecer en el primer plano de mis pensamientos. [Aprendí que] Lo que realmente importaba era la capacidad de mostrarme. No solo eso, también era necesario comunicarse y ser visible, y eso era lo que se necesitaba", afirmaba la experta en comunicación.

Los sesgos sociales condicionan las carreras. Investigaciones conjuntas de la Universidad de Harvard y Princeton, destacan la importancia de la comunicación y la proximidad en las preferencias ante las decisiones, activando el sesgo de proximidad en aquellas personas que, por ejemplo, deben aprobar un ascenso.

Una encuesta de Resume Builder revelaba que aquellas personas que acudían a la oficina y tenían una comunicación más directa con sus supervisores, tenían más probabilidades de ser ascendidas que quienes teletrabajaban e incluso que aquellos compañeros que acudían solo algunos días a la oficina. Según la experta, ese ejercicio de comunicación del trabajo realizado, también genera una respuesta recíproca en forma de reconocimiento por el trabajo bien hecho.

Un decálogo de tus logros. Jessica Chen opina que resulta muy útil crear una carpeta de felicitaciones reconocimientos, a la que deben moverse todos los mensajes de elogio o felicitaciones por tu trabajo que recibas a lo largo de tu carrera. "Todos necesitamos una 'carpeta de felicitaciones'. Tal vez tu jefe haya destacado tu buen rendimiento en una circular al personal o un cliente haya expresado su satisfacción con tu trabajo. Mueve ese mensaje a tu 'carpeta de felicitaciones'".

Según la autora, revisar esa carpeta cuando la moral flaquee, te ayudará a reafirmar que tienes los conocimientos y la habilidad para hacer un buen trabajo, tal y como lo hiciste en el pasado. "Es un gran lugar para buscar ejemplos si alguna vez necesitas un empujón de confianza en el trabajo", señala Chen.

Deja que otros te ayuden a completar tu currículum. Según aseguraba Stefanie Fackrell, consultora de Recursos Humanos que ha trabajado para NVIDIA y Google, en una entrevista a CNBC, deberíamos elaborar una lista de habilidades para actualizar el currículum. "Anota tus logros a medida que ocurren para que tengas esa lista", recomendaba Fackrell.

Sin embargo, eso requiere de una buena dosis de autoanálisis. Se tiende a menospreciar o a pasar por alto habilidades y cualidades que otros sí son capaces de ver en nosotros. La carpeta de felicitaciones es una excelente fuente para buscar esas habilidades y logros que otros han alabado a lo largo de tu carrera.

Imagen | Pexels (cottonbro studio)