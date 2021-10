El teletrabajo como opción ha pasado del 30% al 80% en las ofertas de Hacker News: la gran mayoría del sector técnico ya no contempla volver a solo presencial

En España el teletrabajo se multiplicó por tres durante la pandemia, pero un año después el porcentaje de personas que trabajan a distancia de forma habitual se ha reducido hasta el 9,4%, según datos del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. La vuelta a la oficina está siendo una constante, pero también hay datos que muestran que la opción del teletrabajo se ha multiplicado pese a la vuelta a la "normalidad", al menos en el sector técnico y con fuerte base tecnológica, como los puestos de trabajo que se publican en la plataforma Hacker News.

A través de Rinzewind vemos un estudio, publicado en Github, donde se analizan las ofertas de esta plataforma y se compara en el tiempo cómo ha crecido el porcentaje de ofertas que ofrecen teletrabajo. El resultado es bastante claro, mientras en el periodo de 2017 a 2020 las ofertas con teletrabajo estaban entre un 30% y un 40%, en un año y medio han pasado a alcanzar el 80%.

La demanda de teletrabajo sigue disparada

Para realizar este cálculo se ha generado un script en R que tiene en cuenta las entradas de la categorización de 'Who's hiring', en referencia a las empresas que están contratando. Como explica el autor, la gráfica es una aproximación, ya que pueden haber entradas que no sean ofertas reales. Todo sea dicho, el autor también explica que algunas ofertas que sí ofrecen teletrabajo no se hayan incluido porque la palabra "remoto" no aparece de forma tan directa.

Se trata de un ejemplo de un sector concreto. Hacker News está muy relacionado con el mundo de la informática y la programación, pero el resultado es suficiente claro como para observar la tendencia de que a día de hoy, el teletrabajo se ha convertido en imprescindible para este sector.

Habrá que ver si se trata de una tendencia pasajera que irá reduciéndose a medida que pasen los meses o si se trata de un cambio que ha llegado para cambiar de manera importante a todo un sector.

Según una encuesta realizada a más de 10.000 trabajadores de diferentes países, mientras el 44% de los directivos quiere volver a la oficina todos los días, únicamente el 17% de los empleados prefiere esta opción. Un porcentaje que en el sector tecnológico podría ser incluso menor, a tenor de las tendencias que se observan en plataformas como Hacker News.

Imagen | Jess Morgan