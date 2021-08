Teletrabajar para siempre en Google sale caro: la empresa recorta hasta en un 25% el sueldo por no ir a la oficina

Si te has dado cuenta de que el teletrabajo es lo tuyo, cuidado, porque algunas empresas que parecían favorecer ese nuevo modelo ahora están sacándole (mucha) punta y perjudicando a quienes no van a la oficina.

Es el caso de Google, que según varios empleados está permitiendo que la gente se mude y teletrabaje de forma indefinida —muchos ya lo han solicitado—, pero que lo hace recortando los salarios hasta en un 25% para esas personas. En la empresa afirman que "nuestros paquetes de compensación siempre han estado determinados por la localización".

¿Teletrabajarías perdiendo un 25% menos de tu sueldo actual?

Google ha lanzado una curiosa herramienta para sus empleados: una calculadora que estima los potenciales recortes de sueldo para empleados que eligen teletrabajar. La idea es desde luego curiosa, pero deja claro que dejar de ir a la oficina puede salirle muy caro a esos empleados.

En Reuters han obtenido capturas de esa calculadora de salarios (llamada "Work Location Tool") y muestran cómo por ejemplo una empleada que vive en Stamford, Connecticut —a una hora de Nueva York en tren— cobraría un 15% menos si trabajara desde casa. Sin embargo, una compañera suya de la misma oficina que sí vive en Nueva York no vería recortes en su sueldo si teletrabajara.

Un empleado entrevistado por Reuters que trabaja en las oficinas de Seattle y que vive en un condado cercano relataba cómo vería su sueldo recortado en un 10% si teletrabajara de forma permanente.

Eso le hizo seguir yendo a la oficina a pesar de las dos horas que invierte cada día en ir a ella. "El recorte es tan alto como el aumento que logré en mi reciente promoción. No he trabajado tan duro para promocionar y luego aceptar un recorte del sueldo".

La calculadora mostraba recortes de entre el 5 y el 10% del sueldo en zonas como Boston y San Francisco, pero la cosa puede ser aún más preocupante: varias entrevistas con empleados de Google revelan que los recortes de sueldo pueden llegar a ser del 25% si dejan San Francisco y se mudan a zonas del mismo estado casi igual de caras para vivir como el Lago Tahoe.

Google no recorta sueldos por teletrabajar, sino por la zona desde la que se teletrabaja

Para algunos expertos las medidas tomadas por Google —que está ya planteando la vuelta a la oficina— son injustas. Jake Rosenfeld, profesor de sociología en la Universidad de Washington en St. Louis explicaba cómo "Google no tiene por qué hacer esto. Ha pagado a estos trabajadores el 100% de su salario previo por definición. No es que no puedan permitirse pagar a los trabajadores que teletrabajan los mismos sueldos a los que estaban acostumbrados".

Un portavoz de Google afirma que "nuestros paquetes de compensación siempre han estado determinados por la localización, y siempre pagamos el tope del mercado local basándonos en desde dónde trabaja el empleado".

La empresa añadía que no cambiaría el salario según el empleado vaya a la oficina o teletrabaje desde la ciudad en la que está la oficina: los empleados que trabajan en la ciudad de Nueva York seguirán cobrando lo mismo que aquellos que teletrabajan desde cualquier domicilio de la ciudad de Nueva York, afirmaba el portavoz, pero no se confirmaban las diferencias con los condados cercanos que sí parecen tener impacto en ese sueldo.

Vía | Reuters