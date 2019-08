Six Flags ya prepara la que sería la montaña rusa más alta, más rápida y más larga del mundo cuando se estrene en 2023

Arabia Saudí prepara un colosal proyecto en forma de nueva ciudad, la cual será conocida como Qiddiya y estará a 40 km de la capital saudí, Riad. Se trata de un asombroso proyecto que se anunció en 2017 y está programado para inaugurarse en 2023. Y como parte de esta nueva ciudad, hoy nos enteramos que Six Flags tendrá un parque ahí, y además contará con la que, afirman, será la montaña rusa más larga, más alta y más rápida del mundo.

Llevará por nombre 'The Falcon’s Flight' y será parte de las 28 atracciones que conformarán el nuevo Six Flags Qiddiya, que está programado para abrir su primera etapa en 2022. Mientras que el parque completo y la montaña rusa abrirían en 2023, al mismo tiempo que entraría en completa operación la ciudad.

Hasta el momento no hay muchos detalles técnicos de 'The Falcon’s Flight', pero el vídeo de lanzamiento es increíble y nos da una idea de lo que podemos esperar en Six Flags Qiddiya. Un vídeo que no tiene desperdicio.

De lo poco que sabemos de 'The Falcon’s Flight' es que tendrá una velocidad máxima de 250 km/h, por lo que superaría a 'Formula Rossa', ubicada en Ferrari World de Abu Dhabi, que es actualmente la montaña rusa más rápida del mundo con su velocidad máxima de 240 km/h.

'The Falcon’s Flight' estará inspirada en el halcón árabe, por lo que tendríamos una temática llena de montañas y "vuelos" a gran altura. El vagón contaría con un diseño en metal con la cara del halcón, sólo tendría cuatro carros con capacidad para cuatro pasajeros cada uno.

Como curiosidad se destaca una protección frontal, como parabrisas, que evitaría que los pasajeros recibieran el impacto frontal del aire, ya que a 250 km/h sería complicado siquiera poder abrir los ojos.

Resulta interesante cómo se decidió que una empresa estadounidense sea la operadora de este parque de diversiones. Se desconoce la inversión que hay aquí, pero la compañía será la encargada tanto de la construcción, como del diseño y operación del parque, esto como parte de una licencia exclusiva de uso por parte de Qiddiya Investment Company (QIC), la compañía responsable de la operación de la ciudad.

Six Flags Qiddiya será una de las instalaciones principales de entretenimiento para la nueva ciudad, tendrá una superficie de 32 hectáreas y contará con 28 atracciones. El parque estará divido en seis zonas temáticas, las cuales recogerán parte de la herencia y cultura árabe.

Michael Reininger, CEO de QIC, mencionó:

