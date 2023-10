La segunda gran crisis de Nokia se ha traducido en un despido masivo: 14.000 trabajadores se irán a la calle

Los resultados financieros de las compañías acumulan su segundo trimestre a la baja, lo que hace que las principales empresas de tecnología corrijan sus previsiones de crecimiento. Ante una previsible recesión, la medida más habitual es contraer el tamaño de la empresa para reducir su exposición y minimizar los costes. El primer síntoma de ese reajuste son los despidos.

Nokia acaba de anunciar a través de un comunicado que prescindirá de 14.000 empleados debido a la caída de sus beneficios. Es la segunda gran crisis de la firma finlandesa tras su debacle en la industria de la telefonía móvil.

Reducir plantillas para reducir costes. Con este anuncio, la empresa finlandesa de telecomunicaciones se marca como objetivo pasar de los 86.000 empleados actuales a 72.000 para reducir los costes de producción. Con esta medida, la empresa pretende obtener un ahorro de entre 800 y 1.200 millones de euros para finales de 2026 con respecto a las cifras de 2023. Esto representa una reducción de entre el 10% y el 15% del coste del personal.

Los efectos del despido masivo de esos 14.000 empleados se dejarían notar a corto y medio plazo reduciendo el gasto en 400 millones de euros para 2024 y otros 300 millones de euros en 2025, a los que se añadirá el ahorro en costes de redes móviles, servicios de red y en la nube de la corporación.

El frenazo en la demanda. No obstante, la marca de telefonía ha destacado que la cifra de despidos no es definitiva, fijando una horquilla de entre 9.000 y 14.000 empleados menos, que se irá ajustando en función de la evolución de la inflación y la respuesta del mercado. “[…] el momento de la recuperación del mercado es incierto, no nos quedamos quietos sino que tomamos medidas decisivas en tres niveles: estratégico, operativo y de costes”, afirma Pekka Lundmark, presidente y director ejecutivo de Nokia, en el comunicado.

Nokia presentaba unos resultados financieros nada esperanzadores fruto del frenazo en la demanda que ha provocado la estabilización de las ventas tras el despliegue de las redes 5G. Esto se traduce en un beneficio bruto de 708 millones de euros en los tres primeros trimestres, lo que implica una caída del 35,4% con respecto a los resultados de 2022. En este periodo se contabilizaron unas ventas netas de 16.551 millones de euros, lo que supone un 5,2% menos que el mismo periodo de 2023 y un 20% interanual.

No es un caso aislado. El movimiento de Nokia no es un caso aislado. Las principales empresas de tecnología comienzan a reaccionar ante una economía amenazada por la recesión y una inflación elevada que aumenta los costes de producción. Según datos del portal Layoff.fyi, los sectores más afectados por nuevas rondas de despidos en 2023 están siendo el de distribución y ventas, consumo y hardware.

Número de despidos por sectores con respecto a 2022. Fuente: Layoffs.fyi

LinkedIn anunciaba hace unos días el despido de 668 empleados ante la caída de las cifras de negocio y el cierre de su app en China, tal y como publicaba Eldiario.es. Google tomaba una decisión similar hace solo un mes con el anuncio de despido para varios cientos de empleados, que se sumaban a los 12.000 que la compañía había despedido a principios de año. Qualcomm tomaba el mismo camino despidiendo a 1.200 empleados, muchos de ellos de su división de ingeniería.

El fin de una tendencia a la baja. La economía es una montaña rusa en la que tras una bajada pronunciada acostumbra a venir una subida con la misma inclinación. Así, tras dos trimestres encadenando cifras a la baja en el número de despidos, la tendencia parece revertirse con un incremento en el número de empleados despedidos por un escenario económico incierto que obliga a las empresas a contener el gasto.

Registro de despidos durante 2022 y 2023. Fuente: Layoffs.fyi

En Xataka | Tras la renuncia silenciosa, el "ostracismo obligado": la estrategia de las empresas para ahorrarse la indemnización

Imagen | Flickr (Open Grid Scheduler)