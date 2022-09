Regalar iPhones no es digitalización: el Kit Digital del gobierno cae en los problemas de campañas pasadas

Dotado con un presupuesto de de 3.067 millones de euros hasta 2023, el Kit Digital es un ambicioso plan que tiene como objetivo modernizar las empresas y pymes de España. La primera convocatoria ha ampliado seis meses el plazo y permite acceder a ayudas de hasta 12.000 euros a negocios de hasta 49 empleados.

Se trata de una excelente oportunidad para que pequeñas empresas reciban un impulso para la creación de su página web, la gestión de redes sociales o la implementación de herramientas virtuales. Sin embargo, de la misma manera que son fáciles de recibir, también se han convertido en una excusa para que algunos se aprovechen del dinero caído de las arcas públicas.

El caos de los agentes digitalizadores. EL Kit Digital no es una ayuda que se reciba directamente, sino que funciona como un "vale de descuento" para contratar determinados servicios. Hay una figura muy relevante y es la de agente digitalizador. Se trata de aquellas empresas externas que crearán la web para nuestra empresa, darán un soporte virtual y en general nos ayudarán a digitalizar nuestro negocio. En función de cada agente digitalizador tendremos unos servicios u otros.

Actualmente hay más de 9.300 agentes digitalizadores registrados, desde las principales operadoras como Telefónica, Orange o Vodafone hasta empresas de informática especializadas, pasando por grandes superficies como MediaMarkt o Carrefour, que ofrecen este servicio a través de terceros.

Importes fijos por servicios muy dispares. Una vez concedida la ayuda, son estos agentes digitalizadores los que se encargan de realizar los trámites de justificación y son quienes reciben el pago final del bono. Es decir, el empresario pide la ayuda y el agente digitalizador ofrece el servicio. Pero como ocurre siempre, el servicio no es el mismo en todas partes.

Con el Kit Digital se da el caso que hay empresas tramitando ayudas por valor de 2.000€, 4.000€ o 6.000€ y están devolviendo servicios con un valor inferior o directamente no relacionado con el plan. Frente a esto, la recomendación es elegir muy bien con quién se va a tramitar la ayuda del Kit Digital.

Digitalizarse es tan sencillo como responder 13 preguntas básicas. El interés del Gobierno es que casi cualquier empresa acceda a estas ayudas, el caso es que los requisitos son muy endebles. Casi no hay que justificar para qué se va a utilizar esta ayuda. El proceso que lo determina es un test de autodiagnóstico digital que evalúa la "madurez digital" de la compañía.

Se trata de un test de 13 preguntas TIC como las siguientes:

¿Dispones en tu organización de medidas de seguridad para las TIC?

¿Cuál es la velocidad de descarga máxima contratada de tu conexión a internet?

¿Dispone tu organización de un perfil en alguna red social?

¿Utilizas un CRM que permita organizar y gestionar los procesos relacionados con tus clientes?

¿Cuál es el porcentaje medio de tu plantilla que cuenta con un dispositivo electrónico y utiliza internet?

Este test para obtener el bono digital es tan sencillo que completarlo no cuesta más que 10 minutos. Un tiempo casi insignificante si eso permite acceder a las ayudas. Lo cierto es que el programa Kit Digital sí cuenta con tests más avanzados, con 48 preguntas y temáticas como organización digital, infraestructura, ciberseguridad o comercialización online, pero este es opcional.

Emprendedores sin interés real en digitalizarse. La facilidad de pedir la ayuda, unido a la figura de los agentes digitalizadores, promueve que muchas empresas puedan apuntarse al programa simplemente porque es dinero "fácil de obtener". El objetivo es que se ofrezcan servicios que ayuden a modernizar las pymes, pero la creación de una web simple no supone una ventaja. Peor todavía, se da el caso de agentes digitalizadores que ofrecen servicios tan directos como un móvil. Apúntate con nosotros y recibe el móvil.

Las bases del Kit Digital aceptan hardware como una de las motivaciones de la obtención de la ayuda: "Serán subvencionables, como parte de una solución de digitalización, dispositivos que se incluyan en la modalidad de pago por uso, cuando su suministro sea imprescindible para la prestación de la solución contratada, sin que puedan ser utilizados para otros fines distintos que los de prestar esta solución.»

Regalando iPhones. Curiosamente muchas de estas empresas intentan ponerse en contacto por correo y sus mails acaban en la bandeja de SPAM. No son un timo de internet (aunque no recomendaríamos apuntarse). Hay agentes digitalizadores que sus servicios son directamente regalar iPhones 13. ¿Qué empresa podría resistirse? Simplemente te apuntas, rellenas el test digital y ellos te envían el móvil. Es un caso extremo, pero representativo de hasta qué punto los agentes digitalizadores se pelean por atraer empresas de cualquier tipo.

Abancode es un agente digitalizador que promete iPhones gratis. Como nos apunta el usuario Mau Santambrosio, leer su FAQ nos permite hacernos una idea: "Para conseguir el iphone, no tienes que pagar nada. Simplemente entrar en el programa kit digital de nuestra mano"; "Nosotros nos ocupamos de todo".

Un tentador gancho para autónomos y un claro ejemplo de lo que no se pretende con el Kit Digital. La propia Abancode ofrece más servicios, pero este reclamo en concreto evidencia los problemas. Porque además seguramente el iPhone 13 esté por debajo de las ayudas del plan Digital que el agente digitalizador recibirá. En el supuesto que la administración les acepte el proyecto.

El efecto contrario: si no me entra como ayuda, no me interesa. El interés por acceder a las ayudas del Kit Digital se ha extendido en los últimos meses hasta el punto que se dan casos que hay pequeñas empresas de informática que han perdido clientes por el hecho de no estar apuntadas como agentes digitalizadores. ¿Para qué pagar porque me creen una página web si puedo ir a otra empresa y que me lo incluyan como parte del Kit Digital?, han llegado a plantear algunos, según explican a Xataka profesionales del sector.

Retrasos y burocracia. Esta búsqueda por obtener las ayudas del Kit Digital ha generado también una capa adicional de complejidad. Es cierto que la solicitud por parte del empresario es sencilla, pero luego el agente digitalizador puede tener problemas en recibir la prestación, como muchos están denunciando.

Aquí podemos diferenciar entre los pequeños agentes digitalizadores, envueltos en más burocracia, y las grandes empresas como los operadores telefónicos, que lo tienen muy por la mano y al final son la opción más escogida por muchas empresas para optar a las ayudas del Kit Digital.

Y aún así, pocas empresas están aprovechando el Kit Digital. Hemos visto que las ayudas del Kit Digital pueden acabar "regalándose", pero para complicar más el asunto también hay que nombrar que ni siquiera así se consigue que los fondos europeos lleguen a todas las pymes españolas.

Según un informe elaborado por KPMG, solo un 2,4% de las pymes y un 2,1% de los autónomos han intentado acceder a las ayudas. Quizás por esto el gobierno ha decidido ampliar el plazo que vencía el pasado 15 de septiembre durante 6 meses adicionales. Hasta principios de agosto se recibieron 68.000 solicitudes y se concedieron 21.000 ayudas. Unas ayudas que, esperemos, sean empleadas de forma efectiva para la digitalización.