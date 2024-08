La publicidad se ha desplomado en X, así que la red social de Elon Musk ha decidido demandar a un grupo de anunciantes

Han pasado casi dos años desde que Elon Musk compró Twitter (ahora X). Desde ese entonces, en medio de una avalancha de promesas y cambios, la red social ha experimentado una pronunciada caída de sus ingresos por publicidad. Ahora bien, la medida para hacer frente a esta situación no ha pasado desapercibida: la dirección ha decidido iniciar acciones judiciales contra varios anunciantes.

La compañía demandó esta semana a Global Alliance for Responsible Media (GARM), un grupo que reúne a las marcas que son responsables del 90% del gasto publicitario mundial. El texto, presentado el martes en un tribunal federal de Texas, dice que la coalición “conspiró” con firmas como Unilever, Mars y Ørsted para “retener colectivamente miles de millones de dólares en ingresos publicitario de Twitter”.

X habla de un boicot publicitario

El documento de 44 páginas señala que, tras la adquisición de la plataforma, que se concretó tras el pago de 44.000 millones de dólares, GARM transmitió a sus miembros preocupaciones sobre el cumplimiento de los estándares de seguridad de marca por parte de Twitter. Una de las condiciones para ser miembro de la coalición, afirman los abogados de X, es cumplir con los estándares de seguridad de marca.

Desde la red social dicen que siempre cumplieron con los estándares, aunque esta afirmación contrasta con los comentarios de ciertos reguladores que han detectado un aumento de desinformación y discursos de odio en la plataforma. La demanda añade que al menos dieciocho anunciantes dejaron la red social y muchos otros redujeron sus presupuestos publicitarios un 70% o más tras la postura de GARM.

Demostración de publicidad en X

En una carta abierta, la directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, hizo referencia a un informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes que encontró evidencia de que GARM y sus miembros organizaron boicots parea atacar a plataformas, creadores de contenidos y organizaciones de noticias con el fin de desmonetizarlas. La red social afirma, además, que GARM infringió las leyes antimonopolio de Estados Unidos.

"Intentamos la paz durante 2 años, ahora es la guerra", dice Elon Musk en una cita a la carta de Linda Yaccarino (pulsa para ver el mensaje en X)

Dado que X ahora es una empresa de capital privado, no está obligada a revelar información financiara al público. La consecuencia es que no sabemos de manera oficial cuánto dinero está ingresando. Sin embargo, documentos obtenidos por el periódico The New York Times señalan que los ingresos se situaron en los 114 millones de dólares en Estados Unidos en el segundo trimestre de 2024.

Esta cifra responde a una caída del 25% en relación al primer trimestre del año y una disminución del 53% al mismo período del año anterior. A modo de contraste, si volvemos al pasado, en el segundo trimestre de 2021, Twitter había registrado ingresos por 1.190 millones de dólares de los cuales 1.050 millones de dólares provenían de su negocio publicitario. Las cuentas de la compañía no están en su mejor momento.

