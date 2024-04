La Policía encontró monedas falsas de dos euros en casinos. Ha acabado desmantelando el taller ilegal más grande de la historia

La operación que ahora se ha resuelto empezó en 2018. Los agentes detectaron que se estaban utilizando monedas falsas de dos euros en casinos y salones de juego, donde las introducían en las máquinas. Estas monedas tenían un acabado de gran calidad y tenían las mismas características técnicas.

Los autores eran de origen chino, pero no se centraba en las mismas personas. La Policía Nacional detectó que podía tratarse de una organización criminal de gran alcance. Entre 2018 y 2021 se realizaron actuaciones policiales en el centro peninsular, donde se incautaron miles de monedas falsas de dos euros en distintos talleres ilegales. Pero eran únicamente la punta del iceberg.

La red china de falsificadores de monedas de dos euros

En septiembre de 2018 se incautaron casi 25.000 euros en monedas falsas de dos euros. En julio de 2019 intentaron hacer lo mismo en una nave de Fuenlabrada, pero los falsificadores se adelantaron y ya estaba desmantelado. Aún así encontraron componentes de falsificación que pudieran enlazar con la operación anterior. Se estaba demostrando que los falsificadores pertenecían a una red más grande. En 2020 incautaron 34.000 euros y en 2021 por fin llegó el primer chivatazo.

Un ciudadano chino, que tenía alquilado un local a compatriotas suyos, avisó a los Mossos d'Esquadra y aquello derivó en una incautación de 20 cajas con monedas de dos euros, pero sin acuñar. En aquel momento se pudo determinar que existía un modus operandi, que los elementos de fabricación eran los mismos, que el alcance era enorme y que los falsificadores eran todos de procedencia china.

La Policía Nacional explica que no ha sido fácil seguir esta trama. Lo argumentan por el hermetismo de las organizaciones chinas, por no poder trazar las monedas metálicas (no es lo mismo que con el dinero digital) y por la alta movilidad de los talleres de fabricación, ya que cuando detectaban algo raro o terminaban una tirada, se trasladaban a otro taller.

En 2024 llegó el segundo golpe de suerte. En un control rutinario de alcoholemia se paró a tres ciudadanos chinos que se mostraron nerviosos. Tras analizar el coche se encontraron 48 bolsas con 300 monedas falsas de dos euros en cada una de ellas. En total unas 14.500 monedas falsas y un porta-troquel. Un cilíndro utilizado para la creación de estas monedas. Los tres fueron detenidos y a raíz de ellos se ha podido encontrar el gran taller de Toledo.

A mediados de abril, la Policía Nacional, junto a los Mossos d'Esquadra y Europol, desmanteló un taller ilegal situado en la provincia de Toledo. El resultado fue la intervención de múltiples troqueles para fabricar monedas de dos euros, 29.000 núcleos para fabricar monedas falsas, dos prensas hidráulicas, tres máquinas para el troquelado del canto, dos compresores, dos básculas y una bomba de agua. Una enorme cantidad de máquinas con capacidad para fabricar miles de monedas.

En la operación han sido detenidos 10 personas de nacionalidad china, que se cree que han introducido unas 100.000 monedas falsas en España y unas 400.000 en Europa, todas ellas de dos euros. Una red de falsificación de monedas que la Policía describe como la más importante de España en la historia y la más grande de Europa durante la última década.

