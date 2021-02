MásMóvil compra Sofiathinks, la startup sevillana para el hogar inteligente que desarrolla sus propios sensores

Desarrollar hardware en España no es tan habitual, pero desde 2016, la startup de Jose Murillo ha creado sus propios sensores para dispositivos inteligentes. Ahora, esta startup sevillana anuncia que ha sido adquirida mayoritariamente por el Grupo MásMóvil. Inicialmente llamada Smart IoT Labs y posteriormente Sofiathinks, la startup española se une al operador de telecomunicaciones para "desarrollar conjuntamente su oferta de servicios de Smart Home", según explica en redes sociales su fundador.

Sofiathinks es una startup atípica, donde un ex-Intel y un ex-Microsoft pusieron su dinero para desarrollar hardware en España. En 2019 presentaban Miranda, un mayordomo virtual que aspiraba a ser la evolución de los asistentes virtuales y el futuro sustituto de los altavoces. A principios de año anunciaron una alianza con Yoigo para lanzar su Smart Home, un kit de dispositivos para el hogar. Con la adquisición de MásMóvil, se espera que la compañía pueda continuar el desarrollo de estos kits de dispositivos inteligentes.

De desarrollar Movistar Home a integrarse en MásMóvil

"Al venir de empresas grandes, sabemos que en este tipo de empresas ocurre que "la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda", son grandes trasatlánticos a los que les cuesta ser ágiles y nosotros no tenemos este problema. Amazon o Google, seguramente, hayan llegado a la misma conclusión que nosotros pero su inercia les lleva a una dirección distinta", explicaba Jesús González, CTO de Sofiathinks, a Xataka. Cinco años después de la inversión inicial aportada por los propios socios, la startup sevillana logra su particular exit.

¡Estamos de enhorabuena! @sofiathinks se integra en Grupo MASMOVIL para desarrollar conjuntamente su oferta de servicios de Smart Home. Mis agradecimientos también a @inveready por sumarse al proyecto. — Jose Murillo (@josemurl) February 2, 2021

A través de Wayra, Telefónica participó en su accionariado inicial y de hecho, el equipo de Sofiathinks se encargó del desarrollo de Movistar Home. Finalmente, ha sido MásMóvil quien ha decidido echar el resto y comprar mayoritariamente la startup. Junto a MásMóvil, el fondo de inversión Inveready ha decidido participar en el accionariado de la compañía.

