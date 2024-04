Los legisladores en EEUU arremeten contra Intel. No entienden por qué ha vendido a Huawei chips 'Meteor Lake'

El jueves de la semana pasada Huawei presentó su nuevo ordenador portátil insignia: el MateBook X Pro. Nada sospechoso hasta aquí. Hace poco más de un año y medio tuve la oportunidad de analizar a fondo la versión de 2022 de este equipo, y me dejó muy buen sabor de boca por su potencia y versatilidad. La llegada de una nueva revisión es sin duda una buena noticia, pero se está viendo empañada por el conflicto que sostienen EEUU y China.

Para entender qué está pasando tenemos que reparar en que el nuevo MateBook X Pro incorpora un procesador Intel Core Ultra 9 con microarquitectura Meteor Lake. Ahora mismo esta es una de las CPU más potentes que fabrica Intel, y, además, incorpora una NPU (Neural Processing Unit), que es la lógica especializada en la ejecución de algoritmos de inteligencia artificial. El hecho de que este chip haya acabado en las manos de Huawei ha encolerizado a una parte de los legisladores de EEUU.

Intel no se ha saltado ninguna prohibición

La institución que se responsabiliza de entregar las licencias de exportación en EEUU es el Departamento de Comercio, que está liderado por la siempre controvertida Gina Raimondo. En 2020 la Administración de Donald Trump permitió a Intel vender a Huawei microprocesadores para ordenadores portátiles, y ese permiso sigue vigente a pesar de que algunos legisladores estadounidenses se han mostrado reacios a permitir que una compañía china tenga acceso a los chips de última generación que produce la compañía de Pat Gelsinger.

Intel no ha cometido ninguna ilegalidad. El Departamento de Comercio le ha permitido vender los nuevos procesadores Intel Core Ultra 9 a Huawei

Sea como sea Intel no ha cometido ninguna ilegalidad. El Departamento de Comercio le ha permitido vender los nuevos procesadores Intel Core Ultra 9 a Huawei, y, como es lógico, esta compañía no ha dejado escapar esta oportunidad de negocio. Aun así algunos congresistas republicanos, entre los que se encuentra Michael Gallagher, que preside el Comité de la Cámara de Representantes dedicado a China, no entienden por qué en la coyuntura actual los fabricantes de semiconductores estadounidenses tienen permiso para seguir vendiendo circuitos integrados de vanguardia a Huawei.

"Uno de los mayores misterios que se producen en Washington D.C. es por qué el Departamento de Comercio continúa permitiendo que la tecnología estadounidense siga siendo enviada a Huawei". Esta declaración de Gallagher no es otra cosa que una medida de presión al Gobierno de Joe Biden que persigue forzarlo a endurecer aún más las sanciones a China. Por el momento ni el Departamento de Comercio ni Intel se han manifestado, pero cabe la posibilidad de que el permiso que ha permitido a Intel vender a Huawei procesadores para portátiles no sea renovado cuando expire a finales de este año.

