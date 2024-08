Un ingeniero de Google se mudó a un camión aparcado en el campus de la empresa. Se ahorraba el alquiler y el 90% de su sueldo

El precio de la vivienda, ya sea de alquiler o de compra mediante una hipoteca, representa el principal desembolso para cualquier persona. No obstante, es un gasto que asumimos porque no es del agrado de nadie dormir a la intemperie. Sin embargo, no todo el mundo afronta el tema de la vivienda de la misma forma.

Business Insider recogía la historia de Brandon, un ingeniero de software de 23 años, que se mudó a San Francisco en 2015 para hacer unas prácticas de verano en una sucursal de Google. Sin embargo, se encontró con un mercado de alquiler por las nubes. En lugar de alquilar un apartamento, Brandon optó por una solución insólita: vivir en un camión para ahorrar y pagar sus préstamos estudiantiles antes de comprarse una casa.

2.000 dólares por compartir habitación. Cuando Brandon se mudó a San Francisco, accedió a uno de los pisos corporativos que Google tiene en la ciudad. Allí tenía que compartir un piso de dos habitaciones con cuatro personas, por el que pagaba unos 65 dólares por noche. Eso suponían unos 2.000 dólares al mes.

“Me di cuenta de que estaba pagando una cantidad exorbitante de dinero por el apartamento en el que me estaba quedando, y casi nunca estaba en casa”, declaraba Brandon a Business Insider. En ese momento, el joven comenzó a gestar como sería su vivienda de cara al futuro.

Plan de vivienda sobre ruedas. Al año siguiente, Brandon volvió a trabajar en Google a tiempo completo, pero el joven no estaba dispuesto a quemar sus ahorros. Así que trazó un plande cara al año siguiente.

Antes de iniciar su nueva aventura en San Francisco, Brandon compró un camión Ford del 2006 con más de 252.000 por 10.000 dólares, utilizando el adelanto que le habían dado en Google por la firma de su contrato. Ese sería su nuevo hogar y lo había aparcado en el parking de la oficina, por lo que el joven ingeniero afirma que nunca llega tarde al trabajo.

Con todo lo que necesita para vivir, pero más barato. Sus únicos gastos fijos eran los 121 dólares al mes para el seguro del camión, ya que no tiene costos de electricidad y Google paga su línea telefónica móvil. La caja del camión le proporcionaban un espacio de 12 metros cuadrados, espacio más que suficiente para dormir y guardar sus enseres personales.

El joven afirma que solo necesita una lámpara a batería para iluminar el interior del camión, y una batería portátil de 15.000 mAh por si se le gasta la batería del móvil o los auriculares, y que recarga en el trabajo. El interior del camión estaba amueblado de manera sencilla, con una cama, una cómoda y un perchero para colgar la ropa. En realidad, ese camión ya le ofrecía más espacio que el que disponía en el piso de Google pagando 2.000 dólares mensuales.

Vivir en Google. Brandon ha creado un blogen el que cuenta cómo es su día a día viviendo en un camión. El ingeniero cuenta que, como en su primer año de prácticas, pasa todo el día en las instalaciones de Google. El joven ingeniero asegura que hace todas las comidas en la cantina para empleados del campus de Google, donde también cuenta con duchas en el gimnasio del campus. Eso le permite minimizar sus gastos diarios.

Gracias a esta estrategia, Brandon puede ahorrar aproximadamente el 90% de su salario neto, destinando esos fondos al pago de sus préstamos estudiantiles e inversiones. Como la inmensa mayoría de los estudiantes estadounidenses, Brandon tiene que pagar una deuda estudiantil de 22.434 dólares, de los que ya ha cubierto una buena parte. Como estimación conservadora (y teniendo en cuenta las bonificaciones), espero terminar de pagarlo en los próximos seis meses, ahorrando miles de dólares en comparación con los planes de amortización estándar de 10 e incluso 20 años", declaraba Brandon al medio norteamericano.

Otra forma de vivir San Francisco. Brandon asegura que vivir aparcado a solo unos minutos de tu oficina tiene muchas ventajas, y permite saltarse muchas de las cosas malas de San Francisco. Una de ellas es el tráfico de la hora punta de la mañana, convirtiendo su trayecto diario al trabajo en una simple caminata.

No tener que arrastrar la carga económica de un alquiler mensual le ha permitido poder ir a cenar a distintos restaurantes y disfrutar del ambiente de la ciudad mucho más.

No es la primera vez que pasa, y la seguridad de Google lo sabe. Tal y como el propio Brando cuenta en su blog personal, no es la primera vez que un empleado de Google opta por vivir en su aparcamiento.

Brandon no tuvo que vérselas con el personal de seguridad de Google hasta el tercer mes de “residencia” en su aparcamiento cuando, en plena noche, fue abordado por personal de seguridad de Google. Sin embargo, la situación se resolvió sin problemas tras mostrar su acreditación corporativa y confirmar que había un error en el registro del vehículo. Aclarado el malentendido, la seguridad del campus de Google se disculpó por haberle despertado y nunca más le volvieron a molestar.

Al menos, Google no tendrá que exigir a Brandon ir a la oficia contra su voluntad. En ella se encuentra como en casa.

En Xataka | Un joven de 17 años es el nómada digital por excelencia: vive en trenes (y no le sale especialmente caro)

Imagen | Unsplash (Sascha Bosshard)