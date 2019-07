"Hemos crecido incluso después de la Entity List": Huawei anuncia que ha vendido un 24% más móviles que el año pasado

Ya tenemos los resultados financieros de Huawei para la primera mitad de 2019. Los primeros después del bloqueo de la Administración Trump. Liang Hua, presidente de Huawei, ha repasado los números oficiales del fabricante chino y el mensaje que trasladan es que la compañía ha seguido creciendo pese a los problemas con EE.UU.

"Nuestros productos clave no han sido afectados significativamente", ha explicado el portavoz. "Dada la base que establecimos en el primer semestre del año, hemos seguido viendo crecimiento incluso después de haber sido agregados a la Entity List. Eso no quiere decir que no tenemos dificultades por delante. Sí, y podrán afectar al ritmo de nuestro crecimiento a corto plazo".

Estos son los datos oficiales de Huawei para el primer semestre de 2019. Unos números que muestran un crecimiento sostenido del fabricante, que en global ha obtenido unos ingresos de 401.300 millones de yuanes, unos 52.300 millones de euros, lo que representa un 23,2% de crecimiento respecto al año pasado.

Huawei supera los 500 millones de usuarios a nivel global

La sección de Huawei Consumer ha logrado unos ingresos de 220.800 millones de yuanes, unos 28.700 millones de euros Esto supone un crecimiento del 24% en las ventas de smartphones respecto al mismo periodo del año pasado. Una cifra que incluye las ventas de Honor y alcanza una cantidad total de 118 millones de unidades enviadas.

Durante los tres primeros meses de 2019 Huawei anunció que había enviado 59 millones, por lo que durante estos últimos tres meses han enviado la misma cantidad de smartphones que en los tres primeros de 2019.

En tablets han experimentado un crecimiento del 10% mientras que han vendido el triple de ordenadores y el doble de wearables respecto al primer semestre de 2018. En total, Huawei dispone ya de 500 millones de usuarios a nivel global y 800.000 desarrolladores registrados.

El crecimiento del 24% es una buena noticia para Huawei, pero es un porcentaje por debajo de las expectativas que se tenían a principios de año, donde analistas como Counterpoint apuntaban que Huawei había crecido en el primer trimestre un 50%. En línea con el crecimiento del 45% experimentado el año pasado.

Huawei ha seguido creciendo durante el primer semestre del año, pero ese 24% es casi la mitad de lo que vimos el año pasado y de lo que los analistas calculaban durante el primer semestre.

Recientemente el fundador de Huawei, Ren Zhengfei ha anunciado que la compañía espera enviar a finales de 2019 un total de 270 millones de móviles, ligeramente por encima de lo inicialmente previsto.

Si nos fijamos en el año pasado, los envíos durante el primer semestre fueron de 95 millones, para un total de 206 millones de móviles al terminar el año. Si ahora llevamos 118 millones, harían falta 152 millones durante el segundo semestre para alcanzar el objetivo de la marca. Siguiendo el curso del año pasado y las previsiones de los analistas, se espera que Huawei acabe el año con alrededor de 240-250 millones.

"Ni la producción ni el envío se han interrumpido, ni un solo día", confirma el presidente de Huawei. El mensaje que ha querido transmitir la marca está claro y también han ofrecido números respecto a otras divisiones.

En la división encargada de las infraestructuras se han centrado en el 5G, donde afirman contar con más de 50 contratos para instalar el 5G y más de 150.000 estaciones 5G desplegadas, un avance respecto al primer trimestre donde contaban con 40 contratos y 70.000 estaciones 5G.

Más información | Huawei