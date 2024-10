Hay más "unicornios” que nunca. En los últimos 20 años casi ninguno se ha convertido en un verdadero gigante

La burbuja de las puntocom provocó una fiebre de startups que parecía que iban a cambiar nuestro mundo. Solo unas pocas sobrevivieron, y ahora estamos asistiendo a una etapa similar. La pregunta, por supuesto, es qué empresas lograrán salir vivas y llegarán a convertirse en verdaderos gigantes.

Unicornios por doquier. Más de 1.500 empresas privadas en EEUU superan en la actualidad los 1.000 millones de dólares de valoración. Eso las mete dentro del selecto —ya no tanto— grupo de "unicornios", según FT. A pesar de todo, llegar a unicornio parece fácil, pero no lo es. Menos del 1% de las startups en las que invierten las firmas de capital riesgo acaban convirtiéndose en unicornios.

Qué es una empresa realmente grande. Como explican los consultores de Bain & Company, entrar en la élite de las superempresas supone sobrepasar los 10.000 millones de dólares de ingresos anuales y tener al menos 1.000 millones de dólares de flujo de caja. Casi ninguna de esas startups que han alcanzado el rango de "unicornio" ha logrado llegar a tales cifras.

Solo dos ejemplos. De todas las empresas de EEUU fundadas en los últimos 20 años, solo Meta y Uber han logrado sobrepasar el umbral de las compañías realmente grandes. Entre 1990 y 2003 el auge de internet produjo seis de esos gigantes entre los que están Tesla, Amazon y Alphabet. En España también hemos vivido un auge llamativo en este ámbito: en 2021 surgieron nada menos que 11 unicornios.

Inversión por las nubes. Jamás antes se había invertido tanto dinero en todo tipo de empresas. Los actuales unicornios han levantado un billón de dólares en total, sobre todo en 2021, cuando las tasas de interés en EEUU eran prácticamente cero. El ritmo bajó algo después, pero el auge de la IA ha vuelto a disparar las inversiones.

Las grandes beneficiadas. La reciente ronda de OpenAI de 6.600 millones de dólares ha hecho que su valoración se dispare hasta los 157.000 millones de dólares. Solo ByteDance (creadora de TikTok) y SpaceX la superan.

Founder mode, sí o no. Para algunos expertos la era de las startups creadas por jóvenes emprendedores ya no tiene tanto sentido, y algunos reclaman que dichos proyectos sean gestionados por gestores experimentados. El inversor de capital riesgo Paul Graham discrepa y hace unas semanas provocó un interesante debate sobre el "Founder mode". Sugirió que los innovadores que triunfan son aquellos que eluden las normas tradicionales de gestión.

Pero llegar a ser grande es otra historia. Se elija el camino que se elija, los unicornios difícilmente logran llegar al siguiente nivel. Los 'exits' de muchas startups —adquisiciones por parte de grandes empresas— son frecuentes. De hecho, a pesar de la diversidad y notable cantidad de "unicornios", la concentración de poder entre las grandes tecnológicas es preocupante. Muy pocas logran salir vivas si compiten contra las empresas establecidas: TikTok es un buen ejemplo de ello, pero como decimos, no es algo frecuente. La propia OpenAI está claramente amenazada: tiene pérdidas multimillonarias y no está claro cuánto tiempo podrá mantener esta situación.

¿Cuántos unicornios seguirán vivos dentro de 20 años? Es una pregunta importante, porque no es solo ya que logren convertirse en grandes empresas: es que los negocios con los que nacieron mantengan su vigencia a largo plazo. Lo que hoy está de moda y es viral puede no estarlo en 20 años. Y en el mundo de la tecnología, es más que probable que no sea así. Es muy probable que Apple, Amazon, Meta, Microsoft o Google sigan existiendo dentro de 20 años, pero ¿lo harán OpenAI o TikTok?

Imagen | Xataka con Midjourney

En Xataka | India tiene su propio 'Silicon Valley' en Bangladés. El problema es que es una ciudad fantasma