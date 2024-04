TikTok está dispuesta a convertirse en la "nueva Instagram". Su siguiente movimiento: una app de fotos

TikTok es la red social del momento. Ha conseguido conquistar al público más joven (y no tan joven) y se ha convertido en sinónimo de "vídeo corto vertical". Todo vídeo corto vertical es "un tiktok", independientemente de la plataforma. Instagram, que otra cosa no, pero capacidad para... inspirarse en otras redes sociales tiene de sobra, lanzó hace cuatro años su propia alternativa, Reels, y ahora es TikTok la que contraataca a Instagram con su propia app de fotos: TikTok Notes.

Oficioso, que no oficial. Si bien es cierto que TikTok no ha anunciado oficialmente TikTok Notes, en tanto que no ha emitido un comunicado ni se puede descargar todavía, la plataforma sí ha empezado a avisar a los usuarios de que va a llegar próximamente. Lo ha hecho a través de una notificación en la aplicación cuyo mensaje dice lo siguiente:

Tus posts de fotos se mostrarán en TikTok Notes

¡Tiktok Notes, una nueva aplicación para publicar fotos, llegará pronto! Tus actuales y futuros posts públicos de fotos en TikTok se mostrará en TikTok Notes [...].

Cuando el río suena... Esta es una confirmación más de que TikTok está trabajando en un rival de Instagram. Hace un mes se descubrieron algunas menciones a Tiktok Notes en el código del APK de TikTok y recientemente se encontró una URL, photos.tiktok.com, que invitaba a abrir Tiktok Notes. Por lo mostrado, parece que podremos publicar fotos y añadir una descripción, pero todo apunta a que la imagen será la gran protagonista. Poco más se sabe por ahora, más allá del comunicado que TikTok ha emitido a TechCrunch y que no dice realmente nada:

"Como parte de nuestro compromiso continuo con la innovación de la experiencia TikTok, estamos explorando formas de empoderar a nuestra comunidad para crear y compartir su creatividad con fotos y texto en un espacio dedicado a esos formatos".

¿Fotos? Puede parecer raro que en la época del vídeo corto vertical TikTok apueste por las fotos, pero lo hace. De hecho, no es raro que de vez en cuando la app te invite a subir fotos con un mensaje destacando que las fotos tienen más visualizaciones y engagement. Es más, si alguno usa TikTok seguramente se haya topado con infinidad de galerías de fotos con retos, preguntas, recopilaciones de cosas, etc. Es un formato que funciona muy bien en TikTok y que, con la llegada de TikTok Notes, seguramente reciba más visibilidad.

TikTok parte con ventaja. Y lo hace porque, por defecto, todas las fotos ya publicadas en TikTok estarán en TikTok Notes. Ya habrá contenido para consumir, algo que no hay en toda red social recién creada. El problema, claro, es que en la Unión Europea existe una cosa llamada DMA, una ley que busca proteger la privacidad y que añade cierta fricción a la hora de lanzar productos en nuestras fronteras. TikTok fue designada como guardián y seguramente importar las fotos ya publicadas por usuarios europeos, sus nombres, su información y sus cuentas a otra aplicación no resulte tan sencillo. Que se lo digan a Threads.

Un lanzamiento con sentido. TikTok e Instagram son, ahora mismo, complementarias. A nivel usuario, en TikTok se sube y consume contenido para entretener, mientras que Instagram es más personal. TikTok es la gracia que hacemos en la piscina con los amigos con un sonido meme de fondo; Instagram es la foto con la familia durante una comida o la cena romántica con tu pareja. TikTok ha intentado entrar en ese espacio con sus propias historias, pero lo cierto es que no han cuajado tan bien como lo hicieron en Instagram. Tiene mucho sentido, por lo tanto, que TikTok quiera ofrecer el aspecto más "personal y privado" que ofrece Instagram.

No obstante, el ciclo de vida de las redes sociales es siempre el mismo. Llega un momento en el que no se lanzan funciones nuevas para atraer a más usuarios, sino para retener a los ya existentes. TikTok ya ha hecho varios movimientos para captar usuarios, desde la marca de agua en todos los vídeos hasta pagar por traer amigos. Ahora es el momento de seguir trabajando en establecerse y el lanzamiento de TikTok Notes, probablemente, vaya en esa línea. Prueba de ello es la posibilidad de publicar vídeos largos y en horizontal, algo pensado para competir contra YouTube.

Sin fecha. Al menos por ahora. No sabemos qué fechas maneja TikTok para el lanzamiento de Notes, pero no parece que vaya a tardar mucho más. Será cuestión de tiempo.

