Hay un motivo por el que Google lanza (y abandona) servicios todo el rato. Y tiene que ver con unas ratas

En 1902 en Hanói (Vietnam, conocido entonces como Indochina francesa) tenían un problema terrible de ratas. El gobierno colonial se puso a dar recompensas por cada rata que mataran los ciudadanos de la ciudad. Para demostrarlo, tenían que llevar los rabos de las ratas a los funcionarios del gobierno.

Pronto esos mismos funcionarios comenzaron a ver por todos lados un montón de ratas sin cola: los vietnamitas que las cazaban solo les cortaban el rabito para luego liberarlas y que criaran más ratas. El problema no solo no se solucionó, sino que se agravó. Fue un ejemplo del "efecto cobra" de los llamados incentivos perversos. Ahora hay quien cree que precisamente Google tiene un problema de incentivos perversos.

Un incentivo perverso es según Wikipedia un incentivo que tiene un resultado no intencionado y no deseado que es contrario a los intereses de los propulsores del incentivo.

Lo de las ratas de Hanói es un buen ejemplo de la consecuencia imprevista o "efecto cobra" de aquel incentivo: la población de ratas no solo no disminuyó, sino que acabó creciendo.

El nombre de ese tipo de consecuencia fue acuñado por el economista alemán Horst Siebert. Se le ocurrió llamarlo así tras estudiar lo que ocurrió en India durante el régimen colonial británico.

En Delhi había demasiadas cobras, así que el gobierno local ofreció también una recompensa por cada cobra muerta. ¿Qué hizo la gente? Criar más cobras para matarlas y cobrar la recompensa. El gobierno se enteró y dejó de dar recompensas, lo que hizo que quienes las habían criado las liberaran. El problema se agravó a pesar de los intentos del gobierno para solucionarlo.

Todo esto nos lleva a una polémica mucho más reciente: la del hecho de que Google no pare de lanzar servicios y productos para luego abandonarlos.

Los ejemplos son muy diversos, y de hecho hay todo un cementerio de productos y servicios Google abandonados. Entre los más populares están Google Reader o Google Wave, pero también muchos otros como el reciente caso de Stadia, que en su lanzamiento prometió de todo para luego causar decepciones con esas promesas incumplidas.

Esos cierren son a menudo inexplicables para muchos de nosotros. Con la cantidad de recursos, talento y dinero que posee Google, ¿cómo es posible que ocurran este tipo de cosas?

Puede haber desde luego motivos financieros —que un producto lanzado no sea rentable—, pero estos días Peter Yang, directivo en Reddit, apuntaba a una discusión que había habido en Reddit estos días tras el cierre de Stadia.

Google insiders explain why Google launches many products and then abandons them.



Hint: It has to do with chasing promotions. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/u9nwleGxHK