La guerra de Apple por el teletrabajo va a peor: ya hay empleados que dimiten envueltos de ofertas de otras compañías

No hace demasiado tiempo que vimos cómo las disputas internas en Apple para teletrabajar cogían un tono muy serio. Mientras muchos empleados pedían más flexibilidad para poder hacer su jornada desde casa, en Cupertino implantaban tres días de trabajo presencial obligatorio. Eso ya provocó quejas entre el personal, pero parece que ahora está dando todavía más pasos para evitar que el teletrabajo coja fuerza después de haber pasado lo peor de la pandemia.

The Verge ha sabido de un canal con más de 6.000 miembros en uno de los servidores de Slack de los trabajadores en los que se defiende el trabajo remoto, y en el que recientemente unos diez empleados han decidido dimitir debido a las condiciones que el modelo de trabajo híbrido impone. Por esas mismas quejas otros empleados habrían sido "forzados a dimitir".

La fuente comenta que los movimientos de Apple están afectando incluso a personal que teletrabaja estando en un plan de ciudadanos estadounidenses con discapacidades (la llamada Americans with Disabilities Act), y que aún así esa ventaja va a desaparecer en cuanto llegue septiembre y todo el mundo regrese a la oficina de nuevo. Otros empleados dicen que sólo aquellos que documenten y verifiquen alguna dolencia podrán trabajar desde sus casas toda la jornada. Cher Scarlett aporta pruebas desde su Twitter:

Otra prueba de la decepción de algunos empleados de Apple es este hilo de Linda Dong, quien sin mencionarlo explícitamente se refiere al vídeo que la compañía envió en junio al personal explicando el modelo híbrido:

I was hired during the pandemic, the reason I considered joining again was because it was remote, I’ve delivered amazing results in the 6 months I’ve been here, that video really showed I’m not valued at all.