Google quiere más espacio en sus dispositivos y se hace con los responsables de convertir las pantallas en altavoces

Todo lo que sea ahorrar espacio en el interior de un dispositivo es bienvenido, si no díganselo al pobre jack de 3,5 mm. Google está buscando ser alguien importante en hardware, por ello ya hemos visto apuestas agresivas como la compra del negocio de smartphone a HTC. Y esto sigue, ya que se descubrió que ahora han adquirido una nueva compañía que, en teoría, es capaz de transformar una pantalla en altavoz.

Se trata de la startup británica Redux, la cual, según algunos documentos, fue adquirida por Google en agosto de 2017. Los puntos fuertes de esta compañía es que han creado tecnología para omitir el uso de altavoces tradicionales ya sea en smartphones, tablets o PCs, ya que el audio sería emitido desde la misma pantalla.

El movimiento es por demás interesante, ya que esto nos da pistas de lo qué están planeando en Mountain View. En este caso, las posibilidades que ofrece Redux nos hablan de dispositivos más esbeltos y a prueba de agua con un grado de certificación mayor, ya que el dispositivo podría tener un sellado de mayor intensidad debido a que no se necesitarían los orificios de los altavoces.

Esto por supuesto también beneficiaría el interior de los dispositivos, ya que al no necesitar altavoces se podría usar este espacio para una batería de mayor tamaño o nuevos componentes.

Por su parte, Redux presentó su tecnología durante el MWC 2017, la cual consistía en pequeños actuadores en la pantalla del dispositivo que permitían tener retroalimentación háptica para imitar la sensación de botones o controles deslizantes. Asimismo, estos actuadores hacían que la pantalla vibrara para así poder emitir sonidos sin la necesidad de tener un altavoz.

Redux tech turns the screen into a speaker, and a haptic surface. Trying it out here. The sound is actually coming from the screen. pic.twitter.com/VPAi6TzKk9