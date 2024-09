En un giro totalmente absurdo de los acontecimientos, Cards Against Humanity ha demandado a Elon Musk. El motivo: una parcela

Una de las cosas simpáticas que tiene el mundo de la tecnología es que cada día es un Huevo Kinder, una sorpresa. Un día estás probando un cepillo de dientes con IA, otro día se anuncia el primer plegable triple de la historia, al día siguiente te enteras del motivo por el que las teclas de los Chromebook están en minúsculas y, de vez en cuando, toca ver qué locura ha hecho y/o protagonizado Elon Musk. En el capítulo de hoy: recibir una demanda por parte de una empresa de juegos de mesa.

Cartas Contra la Humanidad. Aquel que haya jugado sabrá de qué va el juego, pero para el no iniciado, 'Cartas Contra la Humanidad' (CAH) es un party game que mezcla cartas y humor negro. Es de esos juegos duros y no aptos para gente sensible. De hecho, se define a sí mismo como "un juego de mesa para gente despreciable". Se puede comprar (29 euros) pero al ser un juego con licencia CC BY-NC-SA se puede descargar gratis. Solo está en inglés y ha sido la comunidad la que, gracias a la licencia, se ha encargado de traducirlo al español. Es decir, que si tienes tiempo y una buena impresora, puedes imprimirte tu propio juego gratis.

Pues esta empresa ha sido la que ha demandado a Elon Musk.

A SpaceX, concretamente.

La parcela en 2017, antes de la llegada de Elon Musk y SpaceX | Imagen: CAH

¿Qué ha pasado? Según detalla la firma en una web dedicada a esta demanda, "hace siete años, 150.000 personas nos pagaron 15 dólares para proteger una prístina parcela de tierra en la frontera entre Estados Unidos y México del muy estúpido muro del multimillonario racista Donald Trump. Desgraciadamente, un multimillonario aún más rico y racista -Elon Musk- se nos echó encima por detrás y jodió por completo esa tierra con grava, tractores y basura espacial".

La tierra a la que se refiere CAH es una zona situada en el Condado de Cameron, Texas. Como parte de una campaña navideña en 2017, cuando Trump era presidente, CAH lanzó una acción que permitía a los usuarios posicionarse contra el muro que Trump pretendía construir. Más allá de hacerlo por las risas, CAH explica en la demanda (PDF) que era su esfuerzo por "llamar la atención sobre otro ejemplo de injusticia y arrogancia por parte de un multimillonario de alto perfil". El objetivo era, según la propia CAH:

"Hacer que a Trump le lleve tanto tiempo y le resulte tan caro como sea posible construir su muro"

La parcela en 2024, tras la llegada de Elon Musk y SpaceX | Imagen: CAH

Trump no, pero Elon Musk... Finalmente, esta parcela no se vio afectada por la iniciativa de Trump, pero "se ha convertido en el objeto de otra empresa behemoth (SpaceX) y su fundador (Elon Musk)". Según detalla la demanda, CAH ha mantenido la tierra en su estado natural, pero "SpaceX adquirió muchos de los terrenos baldíos a lo largo de la carretera en la que está situada la propiedad y, poco después, empezó a construir grandes edificios de aspecto moderno, cambiando toda la dinámica de la zona".

Tal y como explica CAH, Elon Musk "pensó que podía tirar su mierda por todo nuestro precioso terreno sin preguntar. Cuando le pillamos, SpaceX nos dio un ultimátum de 12 horas para aceptar una oferta a la baja por menos de la mitad del valor de nuestro terreno. Le dijimos: «Vete a la mierda, Elon Musk. Nos veremos en los tribunales»".

Y eso han hecho. El resultado final ha sido que CAH ha demandado a SpaceX por 15 millones de dólares. ¿Qué pasará? No lo sabemos, pero desde la empresa han confirmado que, de ganar, repartirán los 15 millones entre las 150.000 personas que pagaron a CAH por proteger la parcela. 100 dólares por cabeza, en pocas palabras.

También afirman que aceptarán el dominio twitter.com como compensación.

Elon Musk no ha tuiteado nada al respecto.

Imagen de portada | X

